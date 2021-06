Ecco il piano anti-tasse di Berlusconi: "Ora un taglio robusto"

Da parte di Silvio Berlusconi è arrivato l'invito ad accelerare per una nuova riforma del fisco. L'obiettivo da raggiungere è fondamentale per il rilancio del sistema Italia: il Cavaliere punta, infatti, a rendere il nostro Paese " più competitivo " e avere la possibilità di investire le risorse economiche " che faticosamente siamo riusciti ad ottenere col Recovery Fund in infrastrutture e riforme strutturali ". In questo preciso momento storico assume una grande importanza " un robusto taglio delle imposte ", ritenuto " indispensabile sin d'ora ". Il leader di Forza Italia - intervenuto telefonicamente alla riunione dei sindaci azzurri della provincia di Viterbo - non ha però tenuto nascosto che il traguardo finale è quello della flat tax, da intendere come " la proposta finale che potrà realizzare il futuro governo di centrodestra ".

La ricetta di Forza Italia

Nei giorni scorsi Berlusconi, attraverso una lettera a ilGiornale, ha posto l'accento su quanto sia necessario un utilizzo cauto delle risorse economiche del Recovery Fund. Senza però dimenticare riforme essenziali come quelle della pubblica amministrazione e della giustizia, considerate condizioni imprescindibili affinché " le aziende possano tornare a fare utili e a creare occupazione e le famiglie possano riprendere a consumare e a risparmiare ". Anche in quel caso Berlusconi ha ribadito che l'intento principale è quello di provvedere a " un robusto taglio delle imposte ".

Quella della flat tax resta sempre una proposta che potrebbe essere centrata da un eventuale prossimo governo a guida centrodestra. Nel frattempo Forza Italia ha elaborato una proposta di riforma fiscale " realisticamente praticabile con il governo in carica ". Il piano si basa su una no tax area per i primi 12mila euro di reddito e solo tre aliquote, molto più basse (non oltre il 23%) per i successivi scaglioni di reddito, che sono state riviste e razionalizzate: " Chi guadagna meno di mille euro al mese non pagherà alcuna tassa, i redditi medio bassi sopra quella cifra avranno con la nostra riforma dai 100 ai 400 euro mensili di maggiore reddito disponibile ".