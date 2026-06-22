Erano a casa degli zii a Formia, ritrovate le due sorelle scomparse

Sono state ritrovate e sono in buona salute le due sorelle di 16 e 12 anni, originarie di Minturno (Latina) e scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Sarah e Alisya sono state ritrovate dai carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila con il supporto del Ros, a Formia, in provincia di Latina, in un complesso di case popolari nel quartiere di Rio Fresco. Erano in un'abitazione di proprietà di un famigliare anziano, a poca distanza dlala casa della madre.

Le minorenni sono state affidate al sindaco di Formia, ma per loro è stato stabilito il trasferimento in una località protetta del circondario di Cassino. Intanto le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto durante il periodo di allontanamento delle ragazze.

Ieri mattina il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha effettuato un sopralluogo nel paese dell'Alto Sangro, e in particolare al Bar Lupo, l'ultimo luogo in cui le due ragazze sono state riprese dalle telecamere la sera precedente alla scomparsa. Il fidanzato della sedicenne, un giovane egiziano conosciuto all'interno della struttura, che non è indagato, era stato ascoltato in mattinata per un'ora e mezza dal procuratore e per cinque ore dai carabinieri.

L'avvocato della madre,

Enrico Mastantuono, ieri riferiva che la donna, Valentina, ormai temesse il peggio: "Dice che è impossibile che se sono ancora vive non abbiano trovato il modo di tornare da me". L'avvocato si era mostrato più ottimista.