Esplode un rimorchiatore. Tre morti e due feriti

Un boato assordante, poi le grida, il fuoco, il suono delle sirene dei mezzi dei vigili del fuoco.

Ieri è successo l'inferno nel porto di Crotone. Poco dopo le 17.30 si è verificata un'esplosione nella sala macchine di un rimorchiatore ormeggiato nel molo Foraneo, che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due. Nell'equipaggio erano in sette, di nazionalità egiziana, indiana e un italiano, ma al momento dello scoppio uno di loro era uscito a fare la spesa. Ad esplodere, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, sarebbe stata la bombola di una saldatrice che le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori. Anche il rimorchiatore Asso è registrato ad un compartimento marittimo straniero.

Due le persone ferite. Una in maniera lieve, mentre per l'altra è stato necessario il ricovero immediato nell'ospedale cittadino. Non è ancora chiara la dinamica di quanto è accaduto, ma è stato panico quando si è sentito il rumore fortissimo, avvertito anche nel quartiere Marina adiacente al porto. Sul posto, subito dopo l'allarme alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, coordinati dal comandante provinciale Giuseppe Bennardo. La zona, intanto, era stata interdetta ai curiosi. Due corpi sono stati scaraventati sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato trovato in mare.

In un primo momento si è temuto ci fossero anche quattro dispersi nell'acqua. I vigili del fuoco stavano per iniziare a scandagliare la zona, ma poi è arrivata la notizia che erano scesi dal rimorchiatore e si erano salvati. «La Regione Calabria esprime cordoglio alle famiglie delle vittime - ha scritto su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria -. Grazie ai soccorritori e ai vigili del fuoco per il loro prezioso intervento».