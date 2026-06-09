Fake sulla Minetti. Il conto di Cipriani: da Fatto e Report danni per 220 milioni

"Se scrivi il falso, ci portano via le rotative", dicevano i capocronista di una volta. Che una causa da 250 milioni di dollari (220 milioni di euro) non l'avrebbero mai immaginata. Il Fatto rischia di chiudere le rotative se il tribunale Usa darà torto a Marco Travaglio e ai suoi cronisti nell'affaire della grazia a Nicole Minetti. A loro l'ha giurata Giuseppe Cipriani, erede dell'impero dell'Harry's Bar di Venezia e compagno dell'ex consigliera regionale, a cui il Quirinale ha condonato la pena residua di 3 anni e 11 mesi per i processi, per consentirle di accudire il piccolo uruguaiano malato.

Tante, troppe bugie sono state dette su di noi, troppe le "informazioni concepite in modo da massimizzare lo scandalo e distruggere la nostra reputazione": è sempre stata questa la posizione della coppia dopo le inchieste di Thomas Mackinson e dei suoi colleghi sugli inesistenti festini al ranch Gin Tonic di Punta dell'Este. Nel documento di 34 pagine vengono smontate tutte le ipotesi adombrate: i presunti festini a base di sesso e droga, la corruzione di funzionari pubblici in Uruguay per agevolare l'adozione, la scomparsa della madre biologica del bimbo in circostanze misteriose, la balla sul loro presunto coinvolgimento nella morte di un avvocato della controparte (con tanto di scambio di persona), le illazioni sulla vita privata della Minetti e sui loro viaggi negli Usa per curare il piccolo come, se il trattamento medico non fosse necessario, persino sul rapporto privato madre-figlio. È stato tutto miseramente smentito.

Come anticipato al Giornale dal legale Emanuele Fisicaro, che con Antonella Calcaterra e Paolo Siniscalchi difende il diritto alla privacy della coppia e del minore dalle inchieste del Fatto definite "false" persino dal Procuratore generale di Milano Francesca Nanni, nei prossimi giorni è fissato il primo incontro di mediazione legale obbligatoria prima che la causa intentata davanti al Tribunale di Roma finisca in aula. Alla sbarra ci sono la Società Editoriale Il Fatto, Travaglio e più di una decina di giornalisti, autori secondo i legali di una "violenta campagna di stampa diffamatoria". La richiesta di risarcimento per la causa italiana è di "appena" 5 milioni di euro per diffamazione e lesione dei diritti della personalità.

A fare paura è però la causa intentata negli Stati Uniti e depositata alla Corte distrettuale di New York, nella quale Cipriani chiede un risarcimento per 250 milioni di dollari contro Il Fatto ma anche contro la Rai per alcuni servizi di Report, "colpevoli" secondo gli avvocati statunitensi di "essersi rifiutati di rettificare i fatti e di aver continuato a diffondere la stessa narrativa diffamatoria" divulgando accuse "false, sensazionalistiche e altamente diffamatorie", come collegare Cipriani al pedofilo Jeffrey Epstein. Ai media italiani viene contestata anche la fake news di Sigfrido Ranucci detta a È sempre Cartabianca su Retequattro (poi rettificata a Report) secondo cui una fonte di Report avrebbe visto il ministro della Giustizia Carlo Nordio con Cipriani e la Minetti nel ranch in Uruguay nel marzo 2024 in visita di Stato.

A documentare le falsità del Fatto non sono i legali o la coppia ma le prove raccolte dalla polizia e le dichiarazioni giurate del personale che ha lavorato e lavora al Gin Tonic. Il quotidiano di riferimento delle toghe si è divorato una polpetta avvelenata. "È giusto criticare, se con continenza e una giusta cornice di liceità", dice il leader Anm Giuseppe Tango a un convegno sulle toghe contabili, che ha ribadito "l'estrema stima per la Nanni", a cui Travaglio ha sostanzialmente dato della bugiarda. Tra i danni lamentati da Cipriani e dalla Minetti a seguito della "falsa denigrazione commerciale" c'è lo slittamento di un finanziamento da 50 milioni di dollari.

Non è stata felicissima la scelta di Travaglio di pubblicare le registrazioni dell'ex masseuse Graciela Mabel De Los Santos Torres detta Grace, la superteste chiave che aveva parlato di festini salvo poi rimangiarsi tutto in una perizia giurata datata 29 maggio: "Mai mi consta in alcun modo con certezza che la signora Minetti cercava, reclutava, assumeva o induceva alla prostituzione, in

alcun luogo. Le mie dichiarazioni sono state estrapolate dal contesto, la Minetti pensava solo alla cura e all'educazione del bambino", la sua versione. Se c'è un giudice a New York per Travaglio e company sono (Uru)guay.