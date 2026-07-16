La farsa No Vax e una sinistra a caccia di alibi

La sinistra che non ha protetto medici e infermieri in pandemia, fornendo loro mascherine cinesi che sapeva essere farlocche, attacca l'emendamento Fdi che dà facoltà agli Ordini di reintegrare gli operatori sanitari che hanno rifiutato l'obbligo vaccinale, non il vaccino in sé. Nelle intenzioni della maggioranza c'è chi perse il lavoro "per colpa di un'imposizione vergognosa stabilita da un'oscura circolare" emanata dall'allora ministro della Salute Roberto Speranza, non certo la riabilitazione di quel mondo No Vax tutto scie chimiche e 5G che strizza l'occhio ai grillini, negando persino le bare di Bergamo. Bisogna dirselo: di scientifico molte delle misure adottate avevano ben poco, vedi il lockdown nazionale tardivo deciso in una riunione carbonara, come abbiamo scoperto con le audizioni in commissione Covid. Paghiamo errori di comunicazione, i macabri bollettini, la falsa promessa che il vaccino ci avrebbe protetto dal contagio e dagli inevitabili effetti avversi nascosti a lungo. Nella comunità scientifica c'era chi sosteneva l'uso precoce di Ibuprofene o aspirina o dello spray nasale a base di Povidone-iodine ma è stato demonizzato dalle solite, influenti virostar a caccia di like.

La sinistra "ha soffocato le libertà di cittadini tenuti in casa", con provvedimenti inutili se non dannosi come "Tachipirina e vigila attesa", come ricorda la capogruppo Fdi in commissione Covid Alice Buonguerrieri, prima firmataria della misura, ma ha rispedito 10mila monoclonali Eli Lilly che potevano scongiurare il secondo lockdown, ha sottovalutato il plasma iperimmune usato con successo dal medico mantovano Giuseppe De Donno, suicidatosi anche perché fatto fuori dai progetto del ministero, per non parlare degli antivirali come il Remdesivir di cui eravamo sprovvisti. Prendersela con un pugno di medici non salverà Pd e M5s né tantomeno Giuseppe Conte, nascosto in commissione Covid e salvato dai giudici, non dalla damnatio memoriae.