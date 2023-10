Fedez curato tra i solventi. Il suo medico: "Esce presto"

È ricoverato al reparto solventi del Fatebenefratelli di Milano il cantante Fedez, arrivato giovedì nel nosocomio a causa di un'emorragia interna causata da due ulcere. L'artista, che lo scorso marzo è stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, l'altra sera ha chiamato un'ambulanza è si è fatto portare al Fatebenefratelli dove i medici del pronto soccorso hanno accertate le cause dell'emorragia. Poi è iniziata la terapia e gli sono state fatte due trasfusioni di sangue. Nessun bollettino viene rilasciato dalla struttura ospedaliera.

Era stato lo stesso Fedez venerdì sera con una storia su Instagram a raccontare la disavventura. La compagna Chiara Ferragni è tornata d'urgenza dalle sfilate di Parigi per stargli vicino.

Fedez potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni. Lo assicura Massimo Falconi, responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo ha operato nel marzo del 2022: «Lui è giovane. Queste sono di solito degenze di una settimana. Conoscendolo tenderà a scalpitare quindi del giro di quattro giorni, una settimana sarà dimesso. Lo dico in base alla mia esperienza, non per notizia diretta». Il primario non ha parlato con Fedez ma «ci scriviamo e dice che sta abbastanza bene». Secondo Falconi, l'ulcera non ha a che fare con la malattia che ha avuto e «non c'è motivo di pensare» che abbia a che fare con l'operazione, «lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppata l'ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona».