La fine della corsa dei "volenterosi" Ue. E con Macron e Merz rischia pure Sánchez

Fuori uno. E non sarà l'ultimo. Entro la prossima primavera rischiamo di far i conti con un Europa rovesciata come un calzino. E disseminata dalle rovine lasciate in eredità dai cosiddetti "volonterosi". Perché la "volontà" non sempre basta. Soprattutto quando mancano le capacità. L'improvvida fine del premier britannico Keir Starmer, capofila del terzetto di "volonterosi" formato assieme a Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz, è lì a dimostrarlo. Solo due anni fa Starmer veniva descritto come l'astro nascente del laburismo inglese. O il Mosè pronto a ri-traghettare oltre Manica un Regno Unito orfano dell'Europa. Sogni cancellati dall'inerzia con cui ha affrontato la crisi economica di un Paese troppo piccolo per reggersi da solo e lacerato dalla devastazione sociale (Belfast insegna) creata da un'immigrazione fuori controllo.

Ma le disgrazie di Starmer sono solo la punta d'iceberg di un'Europa convinta di poter disegnare grandi strategie internazionali senza aver prima affrontato i problemi interni. Da questo punto di vista il terzetto Starmer, Macron e Merz è un po' il totem delle illusioni europee. Un sodalizio di leader convinti di poter guidare il Vecchio Continente nello scontro con Usa, Cina e Russia, ma incapaci, a casa propria, di assicurarsi indici di gradimento superiori a un risicato 20 per cento. Indici che segnalano l'imminente e tumultuosa transizione a cui vanno incontro Francia e Germania. A Parigi l'uscita di scena di Macron, ineleggibile dopo due mandati, vedrà, nella primavera 2027, la probabile ascesa all'Eliseo di Jordan Bardella candidato del Rassemblement National di Marine Le Pen. Ma l'estrema destra bussa anche alle porte di una Germania dove l'Afd è, almeno nei sondaggi, il primo partito con percentuali anche superiori al 28%.

Un'ascesa non casuale. Sia la Francia di Macron, sia quella del Cancelliere Merz pagano lo scotto di politiche inadeguate nel contenimento dell'immigrazione. Errori che nel caso di Merz si aggiungono alla scelta di affidarsi alle energie rinnovabili. Una scelta che sta condannando il paese alla crisi energetica e alla mancata crescita. Ma se parliamo di "grandi malati" d'Europa allora al trio dei "volonterosi" bisogna per forza aggiungere la Spagna di Pedro Sánchez. Una Spagna convinta fin qui, grazie a tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli europei (Madrid cresce del 2,6% rispetto a una media europea dell'1,1) di rappresentare una sorta di sintesi tra efficienza finanziaria, capacità di accoglienza dei migranti e la scelta - decisamente green - di basare la produzione elettrica su un 60% di fonti rinnovabili. Un orgoglio "verde" e un consenso politico messi al tappeto dalla raffica di scandali che negli ultimi mesi ha investito non solo il partito socialista, ma la stessa famiglia del premier Sánchez. Il sospetto più imbarazzante è legato all'inchiesta sulla consorte Begona Gomez. Secondo il giudice istruttore di Madrid Juan Carlos Peinado - che le ha tolto il passaporto imponendole di presentarsi in tribunale due volte al mese - la moglie del premier è accusata di almeno quattro reati che vanno dal traffico di influenze alla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici all'appropriazione indebita. E non meno disastrose, almeno in termini di consenso, sono le accuse rivolte a José Luis Rodríguez Zapatero, l'ex premier e padre nobile del Psoe, affetto dalla stessa presunzione di superiorità morale esibita nei decenni dalla sinistra italiana.

Una superiorità morale su cui pesa, nel caso Zapatero, l'ombra delle tangenti legate al riscatto della compagnia aerea Plus Ultra passata di mano, qualche fa per 53 milioni di euro. Quanto basta per scommettere anche sull'imminente uscita di scena di Pedro Sánchez e del socialismo in salsa spagnola.