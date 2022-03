In fondo al tunnel si torna al baratto

Le sanzioni, con limitazioni di accesso ai mercati, applicate non all'Iran bensì alla decima economia mondiale, fanno assai male a tanta gente. Non sono più una scelta solo politica, ma diventano un attacco concreto alla popolazione stessa della nazione che si vuole colpire. Un'economia avanzata è talmente connessa con il sistema globale, che il blocco dei sistemi di pagamento di una banca - per esempio - può avere effetti anche sul droghiere sotto casa che ha il conto in quella banca. Per questo con l'attacco all'Ucraina Putin ha esposto il popolo russo a conseguenze economiche pesanti. Ma inevitabili.

Come dice Yuval Noah Harari, tra i più autorevoli storici evoluzionisti in circolazione, ciò che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi è l'immaginazione. È con l'immaginazione che gli esseri umani hanno fatto evolvere il mondo negli ultimi 40mila anni, inventandosi ogni possibile convenzione: dalle leggi, alle monete, ai diritti umani. Tutto frutto di fantasia, perché i diritti non esistono per natura. Ed è grazie agli innumerevoli tipi di «codici» che si sono sviluppate le civiltà più evolute, come quella occidentale dove viviamo noi. Perciò, quando qualcuno decide di infrangere queste regole di convivenza universalmente accettate, se ne deve assumere la responsabilità. E se questo lo fa non un individuo, ma uno Stato, la responsabilità ricade sull'intera popolazione.

Invadendo l'Ucraina con i carri armati Putin è entrato anche in questo territorio. E lo ha fatto in solitaria, senza un'alleanza che per una pur infinitesima parte lo potesse legittimare. Ecco perché le sanzioni del resto dell'umanità (quella più evoluta e ricca) verso la Russia sono in grado di causare danni ciclopici: la rottura del modello delle convenzioni si ritorce contro chi l'ha provocata, ad ampio raggio. E può arrivare fino alle estreme conseguenze. Infatti non c'è nulla di più convenzionale dei sistemi economici-giuridici. Si pensi a una semplice banconota o a una carta di plastica, cosiddetta di «credito», o al biglietto del tram: con questi oggetti, inventati dalla sfrenata fantasia dell'uomo, si formano le relazioni complesse tra capitale e lavoro o tra beni e servizi. Le sanzioni che mettono in ginocchio - per esempio - il sistema bancario, fanno saltare tutto ciò. Fino a condurre, come estrema teorica conseguenza, all'economia del baratto. Oppure a stare al buio, o al freddo. Un ritorno a un passato lontano a piacere.

In fondo, questa guerra europea del 2022 può avere questo unico lato positivo: ricordarci che le nostre società non funzionano per diritti naturali o grazie a benefici acquisiti, ma solo perché ci siamo inventati delle straordinarie regole. E difenderle equivale a proteggere la nostra civiltà.