Quella fronda sovranista nel M5S che può far cadere il governo

Una fronda sovranista del M5S potrebbe piazzare una bomba nel governo e farla esplodere da un momento all'altro. Le anime "ribelli" all'interno dell'esecutivo giallorosso non mancano, soprattutto alla luce dell'accordo al ribasso raggiunto dall'Eurogruppo: non a caso è spuntato un documento firmato da 23 eletti grillini per criticare l'Unione europea e per proporre una ricetta economica nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, totalmente diversa da quella portata dal ministro Roberto Gualtieri sui tavoli europei. La maggioranza e lo stesso Movimento 5 Stelle sono rimasti spiazzati dall'iniziativa: il coordinatore Pino Cabras ha avvertito che " dovranno mettere in discussione la nostra permanenza " se i tedeschi vogliono concepire l'Ue come " un luogo in cui loro possono fare tutto quello che vogliono " mentre agli altri viene preclusa " ogni possibilità di crescita ".

Ma il documento non è stato scritto in solitaria. Anzi, ha visto tornare in scena uno storico attivista giallo: " Ci siamo sentiti con Alessandro Di Battista mentre redigevamo il documento ". Anche se i protagonisti della missiva sono solamente 22 parlamentari e un europarlamentare, in realtà molti nel Movimento 5 Stelle hanno ammesso di essere d'accordo con quanto scritto: " Volevamo uscire con i nomi di chi aveva lavorato all'estensione dei punti programmatici, ma non va visto come un manifesto ". Far uscire queste proposte nel pieno delle trattative con l'Europa è stato letto da molti come uno schiaffo al lavoro del governo, ma il deputato 5S - che ci sta lavorando da una settimana - rifarebbe tutto: " Pensavamo di arricchire la discussione e rafforzare il ruolo italiano, offrendo più opzioni nel corso del negoziato ".

Gualtieri nel mirino

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, il capogruppo in commissione Affari esteri ha bocciato categoricamente l'intesa trovata giovedì sera: mentre gli Stati Uniti hanno messo su un piano di aiuti da 2mila miliardi di dollari, qui si sta discutendo del Mes - " che potrebbe far arrivare 30 o 40 miliardi di euro all'Italia " - e del Sure, una cassa integrazione europea con l'intento di difendere il lavoro nei paesi più colpiti dalla crisi provocata dall'emergenza Coronavirus. " È una cosetta da niente se si vuole davvero contrastare la disoccupazione. Sono tutti interventi modesti. La Bce faccia il suo lavoro o dovremo farlo da soli ", ha tuonato Cabras.