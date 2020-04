La fuga del ministro Azzolina: "Non ha risposto alle domande e se n'è andata"

Scontro tra Regioni e Lucia Azzolina, finita al centro delle polemiche poiché avrebbe abbandonato la chat in cui si stava tenendo un vertice in videoconferenza con gli assessori. Incalzata dalle domande a cui non avrebbe risposto, il ministro dell'Istruzione si sarebbe alzato e avrebbe abbandonato il confronto. La denuncia è arrivata da Melania Rizzoli: " Dopo aver dovuto attendere oltre un mese l’incontro con Lucia Azzolina abbiamo partecipato a una riunione surreale a cui non avremmo mai pensato di poter assistere ". L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia ha posto una serie di domande specifiche, che vanno dalle modalità di prosecuzione dell'anno scolastico in corso e avvio del prossimo alle regole per la formazione professionale e gli ITS e i fondi per il sistema 0-6, passando per le risorse per didattica digitale e detrazione per le spese delle scuole paritarie. Quesiti a cui la titolare del dicastero di viale Trastevere " non solo non ha risposto ma, dopo essere stata incalzata, ha abbandonato l’incontro interrompendo il suo collegamento video e lasciando gli assessori regionali davanti ad uno schermo vuoto ".

I rappresentanti delle giunte non hanno affatto gradito il comportamento della grillina: si aspettavano che ci fosse l'intenzione di avviare un confronto serio e pragmatico, ma ora si sentono nuovamente preoccupati e sconfortati poiché ciò non è avvenuto. La Rizzoli ha aggiunto che l'incontro di ieri non fa altro che certificare " che la scuola italiana è in pessime mani e il rischio che si intravede è che i nostri giovani pagheranno il conto della totale inadeguatezza di questo ministro ".

Smentite e critiche

Dal Ministero però smentiscono tutto e fanno sapere che il vertice " si è svolto secondo le consuete procedure " e dunque la riunione " non è stata interrotta ". Fonti ministeriali hanno specificato che, " dopo aver ascoltato le voci, anche critiche, di tutti i rappresentanti regionali ", la Azzolina si sarebbe congedata salutando i partecipanti: " Quindi, nessuno schermo vuoto con assessori lasciati soli, semplicemente la riunione si era normalmente conclusa ".