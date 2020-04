Fugatti e il video della bandiera Ue ammainata: "Ci ha abbandonati"

"L'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti del nostro Paese mi ha profondamente deluso. Oggi in un momento nel quale l'Italia si trova in grave difficoltà mi sono sentito abbandonato da questa Europa che non solo non ci ha dato nessuna risposta concreta, ma non è venuta incontro a nessuna delle nostre richieste" . Così Maurizio Fugatti, presidente in quota Lega della provincia autonoma di Trento, si è scagliato – via Facebook – contro l'Ue. L'attacco frontale dell'esponente del Carroccio non è passato inosservato, perché ha accompagnato il suo affondo contro l'Europa – assenta in questa crisi sanitaria ed economica a livello continentale provocata dal coronavirus – con un filmato che riprende il suo vicino di casa ammainare e poi togliere del tutto la bandiera con il cerchio di 12 stelle dorate su sfondo blu.

Stelle, quelle raffigurate sulla bandiera dell'Unione, che rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Ecco, secondo Fugatti l'unità, la solidarietà e l'armonia sarebbe venuta meno in questa crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Per colpa dell'atteggiamento e delle politiche adottate dagli alti papaveri della Commissione, a partire dalla presidente Ursula von der Leyen e dal numero uno della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.

Nel posto pubblicato suo social network si legge anche: "Bruxelles sembra ignorare la grave situazione in cui è sprofondata l'Italia non solo dal punto di vista sanitario, ma anche produttivo. Io credo nell’Europa, ma in un'Europa unita che si prenda cura dei Paesi che sono in difficoltà. Quindi basta attese inutili, l'Europa faccia subito la sua parte" .