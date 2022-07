Giorgia e Beatrice, amicizia e morte a 20 anni

Angelo e diavolo, diverse ma uguali, amiche inseparabili. Giorgia Anzuini, 22 anni, e Beatrice Funariu, 20 anni, la prima residente a Orte, la seconda a Monte Mario, zona nord della capitale, una cosa sola nella vita, lo sono state anche nella morte.

Le due ragazze hanno perso la vita domenica notte in un incidente stradale in via del Foro Italico, la strada romana già teatro di molti incidenti mortali. La loro esistenza, che dai social appariva radiosa e felice, si è fermata a bordo di una Citroen C3, che viaggiava in direzione Salaria. Per cause ancora da accertare, ma probabilmente l'alta velocità, la vettura ha oltrepassato il marciapiede finendo sulla corsia opposta, mentre stava sopraggiungendo l'Alfa Romeo Stelvio condotta dal regista cinematografico Carmine Elia, 54 anni, conosciuto per «Mare fuori», «Santa Barbara», «La porta rossa» e diversi episodi di «Don Matteo». L'uomo è stato poi ricoverato in codice rosso al Gemelli.

Un suo amico ha raccontato che era sconvolto e che quando lui stesso è giunto sul luogo della tragedia, si è trovato davanti una scena agghiacciante. Immediato l'allarme dato dagli altri automobilisti al 118. Ma quando le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale sono giunta sul posto, per le due ragazze non c'era più nulla da fare. Erano morte e i corpi sono stati estratti dalle lamiere. L'autopsia chiarirà le cause del decesso delle due amiche. L'auto su cui viaggiavano è già stata sequestrata per essere sottoposta alle perizie e capire se ci siano stati problemi tecnici. Beatrice e Giorgia avevano vissuto insieme gli anni più belli. Le vacanze a Ponza, i weekend a Fregene, gli aperitivi a Ponte Milvio e le feste in discoteca erano solo alcuni degli attimi che avevano vissuto insieme, condividendo tutti i ricordi sui social. «Quando vivi momenti difficili l'unica cosa che ti fa sentire bene sono le amiche, molto meglio di una madre», diceva una delle due all'altra.

«Tu sei la mia unica certezza - scriveva Beatrice a Giorgia - la sola che può amare il diavolo che ho dentro». E ancora: «Io l'ho provato sulla mia pelle che quando stai male, avere delle amiche accanto è la cosa più preziosa del mondo». «Ti amo più della mia vita», scriveva Giorgia all'altra, commentando uno scatto che le immortalava insieme. Ci sono poi i video girati in macchina, con la musica a tutto volume, e loro che cantavano le loro canzoni preferite. Forse stavano cantando anche l'altra notte, quando una tragica fatalità ha fermato per sempre i loro cuori.