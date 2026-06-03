Teresa contro Delia, il "corto" di Fdi che celebra il voto alle donne

Teresa e Delia. Osserviamole. Teresa pensa che non sia necessario votare. Teresa immagina che l'Italia è andata avanti fino a quel momento senza il suo voto e può continuare ad andare avanti senza il suo voto. Poi però succede qualcosa: un sogno, una premonizione. Teresa, probabilmente, è una donna di destra.

Delia è abituata a subire le prepotenze e le violenze del marito. È abituata a ricevere umiliazioni, sopraffazioni, prepotenze. Vuole uscirne. Delia è una donna di sinistra.

Siamo nel 1946. Delia e Teresa sono due giovani e belle donne che si affacciano alla nuova Italia che ha appena conquistato la democrazia.

La storia di Delia è raccontata nel famoso film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, andato nelle sale un paio d'anni fa. È lei, Paola Cortellesi, la protagonista. Interpreta Delia.

La storia di Teresa è raccontata invece in un "corto" realizzato da Fratelli d'Italia, intitolato Il futuro ha bisogno di voi. Teresa è interpretata da Ilaria Fioravanti, attrice siciliana bellissima e molto brava.

Sono due storie diverse e contrapposte. Una è storia di disperazione e di ferocia. Quella di Delia. L'altra di serenità e ragionamento, quella di Teresa. Tutte e due si concludono con un atto di fiducia. Ma quella di Delia è una fiducia rassegnata, quasi obbligata. Una vaga speranza: "C'è ancora domani". Quella di Teresa invece è una fiducia piena, consapevole, di preveggenza.

Nelle giornate nelle quali sono ambientati i due film, in Italia non si parla d'altro. Di politica. È alle porte il 2 giugno e si vota per il referendum con il quale si deciderà se la nazione sarà ancora una monarchia, come la Spagna, come l'Inghilterra, come i paesi del Nord Europa, oppure se sarà una repubblica, come la Francia, ma soprattutto come gli Stati Uniti.

E per la prima volta anche le donne.

Il video di Fratelli d'Italia, che ieri è stato messo in rete, mostra suggestive immagini dell'epoca. In una scena, Teresa, sta per addormentarsi nel suo letto, accanto a suo marito che le chiede se andrà a votare. Lei dice che le sembra una cosa inutile, si mostra infastidita. Poi lo stacco: Teresa si sveglia di soprassalto dopo avere sognato che una donna era diventata capo del governo. Una premonizione: vede Giorgia Meloni emozionatissima che giura nelle mani di Mattarella. È esaltata da questa idea, si veste in fretta, il marito le chiede dove va, lei risponde eccitatissima: "a votare, a votare".

Per Delia le cose sono molto più difficili. Il marito non vuole che voti, lei deve trovare un sotterfugio per uscire di casa. Dice che deve andare a fare un lavoro di infermiera. Non è libera.

Che differenza c'è tra queste due donne? Enorme. Il pessimismo contro l'ottimismo, il conflitto contro il ragionamento, la speranza contro la rassegnazione, la consapevolezza contro la violenza.

Ha fatto bene Fratelli d'Italia a usare una parte dei soldi che sono arrivati dal 2 per mille

per realizzare questo video. Che non è un video di propaganda. Si limita ad accendere la luce. A dire a noi donne: avanti, il più è fatto. Il tetto di cristallo non c'è più. Adesso tocca a voi. Come toccò a voi nel 1946.