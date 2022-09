Harry "buca" l'addio alla nonna. Triste e isolato in famiglia. Le voci: "Fuori dal testamento"

«Esprimo il mio amore per il principe Harry e per Meghan, mentre continuano a costruire la loro vita oltreoceano», dice di lui papà Carlo, sottolineando i destini ormai distanti e separati dal secondogenito, nel suo primo discorso da re Carlo III. Ultimo a essere arrivato al capezzale della nonna, il principe Harry, anche in questa ultima e toccante occasione, si conferma «l'outsider» di casa Windsor, il corpo ormai «estraneo» della famiglia reale, per qualcuno la «pecora nera». Al capezzale di Sua Maestà, mentre la nazione e il mondo temevano per le sorti della «la regina di tutti», giovedì sono arrivati il più in fretta possibile proprio Carlo e la sorella Anna, che hanno potuto dare l'ultimo saluto alla mamma. Il destino ha voluto che entrambi fossero in Scozia e siano riusciti a precipitarsi al castello di Balmoral. Non è detto invece che sia stato il destino, sintesi di una gerarchia familiare ormai segnata non solo dalle rigide regole per la successione ma anche dalle dichiarazioni al vetriolo e dalle scelte ribelli del Principe, ad aver voluto invece che Harry arrivasse per ultimo nella residenza di Sua Maestà, un'ora e mezza dopo l'annuncio della morte. Nonostante il Principe non si trovasse in California, dove è fuggito gridando al razzismo della Casa reale, ma fosse a Londra con la moglie Meghan. Proprio con lei, la duchessa loquace e allergica ai protocolli di corte, Harry aveva deciso di non includere alcun incontro con la famiglia stavolta, limitando la visita nel Regno Unito al WellChild Awards, evento di beneficenza bambini gravemente malati, che ha poi dovuto disertare. La notizia della morte della nonna è arrivata mentre lui tentava di raggiungerla, in volo verso la Scozia. Annuncio che Harry pare non abbia gradito sia avvenuto in sua assenza. Neanche William è riuscito a dare l'ultimo saluto alla nonna. Ma Harry è arrivato per ultimo, sintesi perfetta di una distanza sempre più profonda con la famiglia. Carlo, William e il fratello hanno trascorso 12 ore insieme a Balmoral. Meghan assente, rimasta nella capitale inglese, anche per non fare troppo da ingombro. Da lei Harry è tornato al mattino, ieri, quando ha ripreso un volo per Londra. Solo e triste. Nient'altro trapela per ora con certezza, tranne che il Principe si fermerà fino ai funerali (Meghan non è detto che ci sia).

Ma c'è un'indiscrezione su un paio di tabloid inglesi che, se venisse confermata, sarebbe esplosiva, ed è già stata preceduta nei mesi scorsi da soffiate simili. Nonostante, dopo la morte di Sua Maestà, i figli di Harry e Meghan siano diventati tecnicamente il «Principe» Archie Mountbatten-Windsor e la «Principessa Lilibet» (chiamata così proprio in onore del nomignolo da bambina della Regina), Elisabetta II ad agosto avrebbe deciso di modificare le sue ultime volontà, escludendo il nipote dal testamento. Colpa delle dichiarazioni al veleno rilasciate da Harry e da Meghan dopo l'uscita di scena dal Regno Unito e dopo aver raccontato di essere fuggiti da una vita a corte insopportabile, in cui Meghan avrebbe pensato al suicidio. Denunce forti. Ma davvero segneranno le volontà della Regina Elisabetta? Harry ormai sembra deciso a volersi guadagnare da vivere. Ma non ha da temere fianziariamente, non solo grazie a mamma Diana, dalla quale ereditò beni e ricchezze al pari del fratello. Ma soprattutto grazie alla Regina Madre che volle per il nipote una fetta più grande dei 14 milioni di sterline lasciati in eredità anche a William. «Il motivo era dolcissimo - scrissero i tabloid - William è il secondo in linea di successione al trono. La madre della regina Elisabetta voleva proteggere il futuro finanziario di Harry».