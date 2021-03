Harry e Meghan sono la coppia da 100 milioni. Boom di consensi negli Usa, flop nel "Regno"

La loro popolarità precipita nel Regno Unito ma esplode dall'altra parte dell'Oceano e Meghan e Harry si affermano come la nuova coppia dalle uova d'oro. «Tagliati fuori finanziariamente» dalla Famiglia reale - come Harry ha voluto sottolineare nell'intervista a Oprah Winfrey vista da 49.1 milioni di telespettatori nel mondo - i duchi di Sussex sarebbero ormai una coppia da 100 milioni di sterline (oltre cento milioni di euro). Merito anche del valore della mega-villa di Montecito, est di Santa Barbara, in California, triplicato dopo il trasferimento dei duchi nella dimora prima abitata dall'uomo d'affari russo-americano Sergey Grishin.

A fare i conti in tasca alla coppia stavolta pensa il Times, ricordando gli agi in cui vivono Meghan e Harry fra 9 camere da letto, 16 bagni, palestra, spa, piscina, campo da tennis, parco giochi per bimbi e il pollaio (l'Archie's Chick Inn) con le galline salvate da una vicina fattoria, tutto invisibile dall'esterno e a prova di teleobiettivo. Per il quotidiano, il valore di mercato della loro nuova residenza di lusso è passato da 14,5 milioni di dollari (i soldi spesi dai due per l'acquisto con mutuo) a 40 milioni di dollari. Con il loro arrivo nove mesi fa, il mercato immobiliare di zona - in cui già vivono milionari, miliardari e vip da ogni angolo del pianeta - sarebbe «impazzito» secondo gli agenti immobiliari del posto. Alla villa devono aggiungersi i contratti stretti dalla coppia con Netflix e Spotify. Il primo si stima sia arrivato a 71 milioni di sterline e il secondo a 18 milioni, anche se su entrambi non c'è certezza. Cifra a cui vanno aggiunti i 23 milioni di asset ricevuti in eredità dalla principessa Diana e dalla Regina Madre, i circa 2,5 milioni all'anno dal Ducato di Cornovaglia del principe Carlo, una piccola pensione dell'esercito che Harry riceve ancora e infine il gruzzoletto portato da Meghan con la sua startup di latte d'avena istantaneo e i 3 milioni che restano dalla sua carriera d'attrice. Al netto delle cifre ancora incerte, siamo a un passo dai 100 milioni.

Tanto denaro, ma quanto onore? Poco, sempre meno, in Gran Bretagna, patria di Harry e della nonna Regina, molto di più negli Stati Uniti della moglie Meghan. Secondo un sondaggio YouGov, il 58% dei britannici ha una visione negativa della duchessa (il 31% positiva). Ma è Harry a pagare il prezzo d'immagine più alto dopo l'intervista in cui ha salvato la Regina, ma ha definito il padre Carlo e il fratello William «intrappolati» e la Casa reale in odore di razzismo. Harry ha il 48% degli inglesi contro e il 45% a favore, ma è andato giù di 15 punti rispetto ai sondaggi pre-intervista. Un crollo registrato soprattutto fra gli over 65.

Tutto cambia negli Stati Uniti dove un sondaggio di Morning Consult racconta del boom di consensi per la coppia dopo lo sfogo su Cbs. La popolarità di Meghan è esplosa dal 45% al 67%, mentre i suoi detrattori sono aumentati di poco (da 14% a 18%). Numeri favorevoli anche per Harry, la cui popolarità è salita dal 46% al 69%.