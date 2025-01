Herno fa in quattro i pantaloni "comodi" per piacere a tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima cosa che vedi arrivando sul piazzale della Fortezza da Basso di Firenze dove da ieri fino la prossimo venerdì si svolge l'edizione 107 di Pitti Immagine Uomo, è una gigantesca bandiera tricolore formata da tre ragazze che al posto del cappotto indossano uno svolazzante mantello verde, bianco e rosso. Fa un freddo becco ma la scena scalda il cuore perché su ogni mantello le ragazze hanno scritto i nomi delle donne uccise in Iran dal regime degli ayatollah e nella loro civilissima protesta trovano anche il modo di ringraziare l'Italia che offre loro l'opportunità di vivere e studiare in libertà. Anche dentro sembra esserci meno apparenza e più sostanza rispetto alle stagioni passate: sono sensibilmente diminuiti gli inutili idioti che si travestono da cicisbei ottocenteschi solo per farsi fotografare e stanno aumentando le proposte sensate tanto sul fronte moda quanto su quello cruciale dei prezzi. Sulla moda da Herno c'è di che perdere la testa: il marchio nato con il cappotto e cresciuto moltissimo con il piumino ormai propone un guardaroba completo che è riduttivo chiamare «total look». Tra le molte proposte più che azzeccate spicca un paio di pantaloni semplicemente geniali sia per la vestibilità che per la praticità. «Hanno sempre l'elastico nella parte posteriore della cintura che davanti resta dritta ed elegante per cui non sembri in tuta da ginnastica ma sei sempre comodo» spiega Claudio Marenzi, presidente di questa storica azienda del Lago Maggiore. Oltre alla cintura salva chili i pantaloni Herno hanno due grosse pinces anteriori che regalano ampiezza senza rendere tozza la figura. Il tutto con piccole ma fondamentali modifiche perché la collezione è tarata su 4 diverse tipologie di clienti ed esigenze. Per cui i modaioli si butteranno sulla linea Advanced i cui pantaloni sono come si suol dire più baggy, gli elegantoni che si sentono dei lord inglesi anche se vivono in Brianza sceglieranno lo stile sport-chic di Original e quelli che dal classico non vogliono uscire ma sono in cerca di qualche lussuosa novità graviteranno sulla versione Luxury. Chi sceglie l'anima Functional di Herno avrà un guardaroba tutto nero da archistar mentre gli altri troveranno colori e abbinamenti d'ogni tipo specialmente nella nuova magnifica maglieria. Sul colore scrive una gran bella pagina di moda Cucinelli che è da sempre il profeta del bianco anche d'inverno, delle sinfonie di grigio e del blu. «Stavolta ho aggiunto una punta di rosso burgundy e rilancio lo spezzato che ti permette di giocare con quel che hai già nel guardaroba» dice lo stilista-filosofo profeta tra l'altro dalla giacca a un petto e mezzo, alternativa vincente al doppiopetto manageriale perché mette in evidenza pettorali e fondoschiena senza dare a chi veste formale quell'aspetto inscatolato. Gran bel lavoro da Henry Cotton's storico marchio specializzato in quello stile anglofilo che ha spopolato negli anni '80 e che ora torna in scena a Pitti senza tradire le proprie origini.

Insomma l'uomo Henry Cotton's non assomiglia tanto a Lord Acton quanto al fascinoso protagonista del film Saltburn oppure a Theo James nei panni del lord che produce cannabis sotto al suo castello nella serie Netflix The Gentleman.