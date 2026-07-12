I 100 giorni Afd: classi per stranieri, Lgbt vietato e storia riscritta

Un programma dei primi 100 giorni di governo regionale. Ma la prospettiva è chiara: quello presentato per la Sassonia-Anhalt, land della Germania orientale, potrebbe essere un'anticipazione del programma politico di Alternative für Deutschland (Afd) in caso riuscisse ad arrivare a varcare la soglia della Cancelleria di Berlino.

Per questo in Germania guardano con estrema attenzione le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt fissate per il 6 settembre: il voto potrebbe infatti sancire la fine del "Brandmauer", ovvero l'esclusione dell'estrema destra tedesca dalla vita politica e sociale della Germania. Ma la memoria delle colpe del Paese durante il nazismo e la Seconda Guerra Mondiale pare non essere più sufficiente: al contrario, Afd è data nei sondaggi al primo posto con oltre il 40% dei consensi e potrebbe puntare a governare da sola, grazie al distacco di quasi 20 punti dalla Cdu (il partito del cancelliere Friedrich Merz).

La conquista del land sarebbe per l'estrema destra un traguardo importante dopo mesi di crescita costante nei consensi, anche al di fuori del suo tradizionale bacino nell'est del Paese.

Il candidato dell'Afd Ulrich Siegmund (nella foto) ha spiegato la sua visione di governo: l'espulsione di tutti i migranti irregolari "dal primissimo minuto". "Useremo tutti i margini di manovra disponibili, compresa la detenzione in attesa di espulsione, per rimandarne indietro il maggior numero possibile", ha dichiarato ai delegati in Magdeburgo suggerendo tra l'altro la detenzione per i rimpatriati, il lavoro obbligatorio per i richiedenti asilo, la presenza di guardie di sicurezza nelle cosiddette scuole problematiche e un'inchiesta parlamentare sulla gestione della pandemia di coronavirus. Ampio spazio anche per la difesa del modello di famiglia composto da "un uomo, una donna e i figli di quella coppia".

Altre misure riguardano la scuola dove si vogliono introdurre limiti severi all'esposizione di bandiere Lgbtq+ nelle scuole, con l'obbligo di issare contemporaneamente almeno dieci tricolori nazionali, e classi separate per gli stranieri.

Siegmund intende inoltre modificare i programmi di storia, in particolare sugli anni tra i due conflitti mondiali affermando che si concentrano troppo sul senso di colpa legato al nazismo.

I legami tra il partito e il regime della svastica non sono nuovi: lo scorso 4 luglio Afd aveva tenuto il suo congresso nazionale a Weimar in Turingia nel centenario della nascita della Hitlerjugend (Gioventù hitleriana) e dell'introduzione del saluto nazista.