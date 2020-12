I contagi 16.202. Positivi al 9,6%. Calano ancora i ricoverati

Una giornata interlocutoria per il bollettino del Covid, in attesa che la fine delle festività torni a dare un senso a numeri pesantemente condizionati dalla scarsità di tamponi effettuati in questi giorni anomali.

Ieri comunque i segnali non sono stati negativi. I nuovi contagiati sono stati 16.202, di più rispetto agli ultimi giorni ma con un numero di tamponi effettuati decisamente più ingente: 169.045. Il risultato è che l'indice di positività, ovvero la percentuale di tamponi «rossi» rispetto a quelli refertati, si tiene sotto la fatidica soglia del 10 per cento, con un incoraggiante 9,58.

I morti sono 575, meno rispetto ai 659 del giorno precedente ma sempre molti. Quello dei decessi è un dato che non accenna a diminuire, stabilmente a tre cifre dal 24 ottobre. Si pensi che soltanto ieri si sono contati molti più morti dell'intero mese di settembre, quando in trenta giorni furono 414. Certo, era un'altra fase della pandemia, ma si tratta di appena tre mesi fa. E il dato fa impressione.

Sul fronte ospedaliero i dati migliorano lentamente. Dei 564.395 attualmente positivi 538.301 sono in isolamento domiciliare e 26.094 ricoverati (-117), 23.566 in reparti ordinari (-96) e 2.528 in terapia intensiva (-21). Quest'ultimo dato scende per il 25° giorno consecutivo.

Tra le regioni il Veneto resta osservato speciale: prima per numero assoluto di nuovi contagi (2.986) e per indice di positività (16,73 per cento). Bene invece la Lombardia, con 1.673 nuovi contagi e un indice di positività del 7,01 per cento, ormai stabilmente sotto la media nazionale.