I ragazzini non capiscono che è finzione

Vietare i social ai minori di 16 anni come vuole fare Keir Starmer sembra una buona idea per salvaguardare la salute mentale dei più piccoli e degli adolescenti che spesso contemplano la possibilità di suicidarsi quando la loro identità digitale viene macchiata da un pettegolezzo che fino all'avvento dei social rimaneva confinato a pochi e oggi in una manciata di secondi raccoglie centinaia di spettatori. La povera Tiziana Cantone, nonostante i suoi 33 anni, non resse all'impatto quando la sua frase "stai facendo un video? Bravo!" divenne un meme e il video a tema sessuale fu scaricato 200mila volte, portandola a pensare che la sua reputazione fosse persa irrimediabilmente.

La diffusione non consensuale di immagini è un fenomeno enorme che si correla senza dubbio al malessere adolescenziale. Tollerare il sentimento di vergogna o di colpa che si prova quando la propria immagine diventa pubblica in senso negativo è un trauma troppo lacerante per una mente in formazione che ha una capacità ancora limitata di cogliere le differenze tra finzione e realtà.

Se per gli adulti è difficile distinguere la loro identità digitale con quella reale, per un adolescente in via di individuazione può diventare impossibile. L'immagine che rimanda la propria pagina virtuale è un alter ego e funziona da rispecchiamento positivo o negativo come accadeva in passato nel mondo reale. Nelle vecchie comitive di quartiere c'erano regole sociali sconosciute al web. Avere pochi o tanti followers, pochi o tanti like, significa invece desiderabilità o esclusione tra i pari. I social sono una vetrina in cui è facile esibirsi ma è altrettanto facile subire ferite narcisistiche che possono segnare per il resto della vita. L'aggressività, la timidezza, il pudore e l'intimità quando sono veicolate attraverso uno schermo e una tastiera perdono il loro carattere interiore e sono esternalizzate con più facilità, per poi pentirsi quando le reazioni degli utenti non saranno quelle sperate.

E allora si può creare una dipendenza che somiglia a quella del gioco d'azzardo per cui sarai più fortunato al prossimo giro. Una ricerca continua di gratificazione che crea lo stesso circolo vizioso dell'abuso da sostanze, notoriamente fallimentare e impossibile da gestire e superare.