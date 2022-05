"Io, ancora in campo come nel '94 per dare benessere e libertà all'Italia"

Silvio Berlusconi è tornato a parlare agli elettori di Forza Italia e in queste ore si trova a Napoli, dove nelle prossime ore si terrà un meeting del partito. Il Cavaliere ha ribadito che il rilancio di FI " è già partito, da Roma, con il mio primo intervento. Nove anni fa sono stato escluso, buttato fuori dal Senato e dalla politica italiana per diversi anni. Adesso ritorno in campo dopo tanto tempo ". Così Silvio Berlusconi ha dichiarato ai giornalisti che l'hanno raggiunto a Napoli, durante una conferenza stampa improvvisata davanti al ristorante dove ha fatto colazione.

Il leader di Forza Italia ha spiegato le ragioni che l'hanno portato, dopo tanti anni, a impegnarsi nuovamente in prima linea nella politica sul territorio. Corsi e ricorsi storici per Silvio Berlusconi, che non ha dimenticato il capolavoro politico compiuto a metà degli anni Novanta: " Torno in campo perché come ho sentito nel 1994 che c'era bisogno di fare qualcosa di nuovo, un nuovo partito perché i leader del pentapartito erano stati eliminati da Mani pulite ". Ieri, come oggi, la sua scelta è stata osteggiata ma per lui la priorità è il bene del Paese: " Io facevo un mestiere che mi piaceva moltissimo, ebbi contro tutti i miei parenti, la mia mamma, i miei dirigenti. Ma continuai a sentire dentro di me il dovere di farlo e trovai il coraggio di farlo ". Poi, aggiunge il Cavaliere, " è successo ancora a metà di questi 28 anni. Adesso ancora la stessa cosa mi trovo la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e libertà ".

Giornata di relax nella sua amata Napoli in vista dell'incontro di domani, che vedrà la sua partecipazione per l'intervento di chiusura dei lavori. Il presidente di Forza Italia ha scelto di pranzare in un ristorante a Mare chiaro, seduto a un tavolo con vista sul golfo. Accanto a lui, la compagna Marta Fascina e di fronte la senatrice Licia Ronzulli, oltre ad alcune persone dello staff. Il pranzo del Cavaliere è stato a base dei prodotti tipici locali, come mozzarella, calamari e gamberetti fritti, scialatielli alle vongole, dolci napoletani misti. Fuori dal ristorante, come sempre accade quando Silvio Berlusconi decide di concedersi una passeggiata, un gruppo di persone ha atteso sotto il sole che l'ex premier uscisse per una fotografia, uno scambio di battute o un semplice saluto.