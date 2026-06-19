Iran e alleati ora più forti: una sconfitta per i valori dell'Occidente

Un'altra sconfitta per gli Stati Uniti e con loro per l'intero blocco Occidentale. Vista la superiorità militare, è evidente che la debolezza stia altrove, in quell'impianto socioculturale che va sotto il nome di opinione pubblica e che nelle democrazie ha il potere di sostenere o sabotare un conflitto.

Essendo la guerra la continuazione della politica con altri mezzi, nessun cittadino può accettare una guerra non inquadrata nel contesto che l'ha originata. In una parola, non esiste una guerra senza un nemico. Ecco il busillis: ma noi, pacifici occidentali, siamo disposti a riconoscere un nemico? Possiamo accettare che qualcuno, nazione, regime, popolo o ideologia, incarni il nemico? L'impressione è che quarant'anni senza muro abbiano sdoganato un villaggio globale dell'economia e della finanza in cui le diversità, primo elemento di possibile scontro, stanno sullo sfondo poiché sarebbero solo d'intralcio: insomma, pecunia non olet.

Il fronte indo-pacifico a trazione cinese condivide questo approccio e mantiene la contesa sul piano dell'economia. Non punta a minare i valori dell'Occidente, anzi li interpreta e cavalca, mantenendo la coesione sociale attraverso la crescita e la distribuzione della ricchezza.

Sull'altro fronte è diverso. Il vicino Oriente musulmano ha scelto la religione come collante sociale. La diffusione del benessere, più che non interessare, alla lunga diluirebbe la presa religiosa, com'è stato per noi. Conoscono la storia europea e non gli piace per niente, anche perché senza i nostri strumenti, confessione, perdono, penitenza e purgatorio, Allah non ne uscirebbe bene. Si stanno radicalizzando, chi prima e chi poi, su valori antagonisti e noi per loro siamo sì il nemico: ci riconoscono come tale e ce lo dicono da decenni in ogni modo possibile, anche uccidendoci.

Noi abbiamo rinunciato a questa contesa e di conseguenza abbiamo boicottato la guerra, intestandola non all'Occidente ma a Trump, che sta antipatico e dunque se inciampa fa pure piacere.

Questo è un giorno triste per i valori giudaico-cristiani. Il fronte musulmano più esplicitamente aggressivo ha vinto non la sua ma la nostra guerra. L'Iran, perno forte, ne esce rafforzato nella capacità aggregativa e di leadership. Ciò stimolerà i diretti antagonisti nella regione, Turchia e Egitto in primis, a fare altrettanto, almeno per stare all'altezza. Il favore con cui il G7 ha salutato questo accordo è la cifra della nostra debolezza e la ragione essenziale della nostra capitolazione ideologico-valoriale, già in atto. Ovviamente ci sarà anche una ricaduta economica, ma non è per niente l'aspetto più preoccupante.

Poi c'è il lato ironico: le femministe che manifestano a favore delle donne afghane, trattate peggio delle bestie dai talebani.

Non dissero una parola quando Biden, l'America che piace alla gente che piace, si ritirò lasciandole al loro destino. Perché? Perché si trattava di resistere e combattere contro un nemico. Ma se noi non ce li abbiamo, i nemici?