Kit, strade e cibo: muoversi sicuri

1. PIANIFICARE IL VIAGGIO: stabilire il chilometraggio delle tappe: da 50 a 100 e oltre per i più allenati. Calcolare i dislivelli, i punti di ristoro, le soste e il luogo dove pernottare

2. CARICARE LA BICI: si possono utilizzare borse laterali fissate su appositi supporti, un "siluro" che va applicato sotto la sella e alcune piccole borse da legare alla canna della bici per rifornimento come gel o barrette. Una borsa sul manubrio è utile per contenere documenti, denaro e altre piccole cose

3. COSA PORTARE CON SÉ: l'essenziale. Meno si viaggia pesanti meglio è. Va caricato un cambio di abbigliamento tecnico da bici, un cambio "borghese", biancheria, un paio di scarpe. Obbligatorio avere con sé una cerata o un kway.

4. FARE UN "TAGLIANDO" ALLA BICI PRIMA DI PARTIRE: vanno controllate la trasmissione (catena e pignoni), l'impianto frenante (lo stato delle pastiglie se si hanno i freni a disco oppure quello dei pattini nei sistemi V-Brake), l'usura dei copertoni e lo stato di usura del movimento centrale e dei cuscinetti dello sterzo.

5. IL KIT DI RIPARAZIONE: in viaggio si devono portare un paio di camere d'aria, le levette per togliere i copertoni, una piccola pompa, il kit di riparazione per camere d'aria e un multitool per bici, un piccolo insieme di attrezzi che comprende chiavi a brugola, cacciaviti a stella e taglio, lo smagliacatena e le chiavi Torx per i freni a disco. Utile anche un lubrificante.

6. PEDALARE IN SICUREZZA: montare sulla bici luce anteriore e posteriore che sono fondamentali nelle ore buie che andrebbero comunque sempre evitate. Soluzione ottimale è quella di montare sul posteriore una luce collegata ad un radar che permette di visualizzare sul computerino che segna distanze e chilometri l'arrivo da dietro auto e altri veicoli. Utile anche un giubbottino catarifrangente.

7. PROTEGGERSI DAL SOLE E NON SOLO: chi fa vacanze in bici generalmente resta esposto al sole per l'intera giornata. Fondamentale proteggersi con creme solari ad alta gradazione e dopo sole. Evitare di viaggiare troppo scoperti anche perché l'abbigliamento tecnico oggi disponibile garantisce ottima traspirazione. Utili creme per punture di insetti e per irritazioni del sottosella.

8. SCEGLIERE STRADE SICURE: è una delle regole primarie. Evitare sempre, anche a costo di allungare il viaggio, le strade trafficate laddove non ci siano piste ciclabili e ciclovie. In tal senso fondamentale è il computerino che mostra le mappe e le app come Bikemap e Koomoot che permettono di tracciare i percorsi maggiormente ciclabili

9. COSA MANGIARE E COSA BERE: fondamentale avere il "serbatoio" carico per affrontare un viaggio a cominciare dalla colazione. Durante la pedalata possono essere d'aiuto gel e qualche barretta prima di una pausa. Soprattutto con il caldo è necessario bere costantemente, reintegrare sali minerali, magnesio e potassio con i molti prodotti oggi disponibili da sciogliere nella borraccia

10. LA GIUSTA FILOSOFIA: la vacanza in bici non è una gara.

Non c'è mai troppa fretta di arrivare e bisogna fare i conti con i contrattempi, magari con il vento contrario oppure con la stanchezza. Giusto quindi prendersi il tempo per le soste, una fotografie, per una deviazione che può sembrare interessante e anche per un caffè.