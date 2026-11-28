Si guarda al futuro, mettendo in contatto fra loro i giovani. Lo Youth Forum for Global Coordination and Democratic Resilience, tenutosi a Roma negli ultimi giorni, aveva l’obiettivo di esaltare la centralità dei giovani nel percorso di ricostruzione dell’Ucraina, valorizzando le competenze dei ragazzi, generando conoscenza e collaborazione. Ai tre giorni di lavoro voluti dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il Ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani, hanno partecipato 42 ucraini e 24 italiani.

L’iniziativa ha confermato il ruolo attivo dell’Italia nel promuovere la dimensione umana delle giovani generazioni quale elemento fondante del dibattito internazionale sulla ripresa dell’Ucraina. “Riteniamo importante che ci sia continuità di relazione - ha spiegato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi -. Sport e giovani devono fare parte del pacchetto di misure a supporto del dramma che sta vivendo l’Ucraina affinché si possa andare oltre. Questi giorni sono serviti a dare seguito al protocollo d’intesa firmato in occasione della conferenza di Roma, per la ricostruzione dell’Ucraina e al piano di azione biennale, firmato ad aprile a Leopoli”. L’Italia, insomma, si muove. Il percorso del forum si inserisce nel quadro della cooperazione istituzionale avviata con il Memorandum d’intesa sottoscritto a Roma l’11 luglio 2025 da Abodi e dal Ministro Bidnyi, in occasione della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina.

Le tre giornate di lavoro hanno coinvolto giovani, rappresentanti istituzionali e organismi di rappresentanza in sessioni plenarie, seminari e laboratori di co-progettazione, affrontando temi quali la partecipazione democratica, la coesione europea, la resilienza e la cooperazione internazionale. “Quando si parla di Ucraina, il pensiero va inevitabilmente alla guerra di aggressione che continua a colpire la Nazione e il suo popolo. Noi rispondiamo con la nostra piena e incondizionata solidarietà, con il sostegno necessario per difenderne l’indipendenza e la sovranità - ha spiegato Abodi -. Dobbiamo avere la capacità e la responsabilità di guardare anche oltre l’emergenza, costruendo oggi le condizioni per il futuro. E non può esserci una vera ricostruzione senza i giovani, senza ascoltarli e soprattutto senza renderli protagonisti. La diaspora giovanile è una ferita e una sfida che riguarda l’Ucraina, ma anche l’Europa. Con questo Forum abbiamo voluto creare uno spazio di incontro, conoscenza, progettazione comune e condivisa, perché i giovani italiani e ucraini possano costruire relazioni durature e trasformare valori comuni in impegni concreti. La Rome Youth Declaration e l’intesa tra i rispettivi Consigli Nazionali dei Giovani rappresentano un punto di partenza, non un punto di arrivo. Saremo sempre al fianco dell’Ucraina”.

Chiara anche l’opinione di Bidnyi: “In Ucraina, costruiamo le nostre politiche giovanili basandoci su questo principio: Nulla sui giovani senza i giovani. È fondamentale che le nuove generazioni abbiano voce in capitolo e possano contribuire concretamente a definire il futuro dei propri Paesi e dell’Europa nel suo insieme. I legami che si stanno costruendo oggi tra i giovani ucraini e i loro coetanei italiani e di altri Paesi europei possono rappresentare le fondamenta di collaborazioni durature tra i nostri Paesi praticamente in tutti i settori, dall’economia alla scienza, fino alla cultura. Sono grato all’Italia e a tutti i Paesi europei che continuano a sostenere i giovani ucraini all’estero”.