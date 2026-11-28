Fabrizio Tatarella, il suo libro “Figli d’Italia. La giovane destra italiana da Azione Giovani a Palazzo Chigi” (Historica Edizioni) racconta la storia del movimento giovanile della destra italiana. Chi sono questi “figli d’Italia” e quale contributo stanno dando al Paese?

“Figli d’Italia” era il titolo della mozione del Congresso di Viterbo con cui vinse Giorgia Meloni. Rappresenta la nascita della futura leader della destra, capace di riportare questa area al governo dopo decenni di marginalità politica. I figli d’Italia sono i ragazzi di allora, divenuti adulti condividendo con lei una stagione giovanile che ne ha segnato le vite: una comunità di destino sobria nelle vittorie e tenace nelle difficoltà. L’attuale mappa del potere politico non nasce da improvvisazioni o laboratori tecnocratici, ma affonda le radici nei corridoi delle sezioni giovanili degli anni Novanta. Fu in quel decennio di cambiamenti, segnato dal passaggio dal Msi ad Alleanza Nazionale con la svolta di Fiuggi del 1995, che nacque Azione Giovani”.

Il congresso di Rieti del 1996 fu uno snodo decisivo. Quanto fu difficile archiviare il Fronte della Gioventù per dar vita ad Azione Giovani?

“Rieti segnò lo scioglimento del FdG e l’avvio di Azione Giovani. Fu un momento complesso ed emozionante: il FdG, per molti di noi, non era solo una sigla, ma la nostra vita. La nascita di AN ci imponeva di superare la testimonianza nostalgica per aprirci al governo del Paese. Per chi era cresciuto all’opposizione fu un cambiamento profondo: bisognava passare dalla protesta alla responsabilità. Il congresso sancì l’accettazione della “svolta governista” sotto la presidenza di Basilio Catanoso. Rispetto a ieri, oggi la politica usa i social anziché i volantinaggi nelle sezioni, ma il contatto diretto, lo studio e la partecipazione restano indispensabili per formare una classe dirigente”.

Nel libro attribuisce a suo zio Pinuccio Tatarella un ruolo chiave.

“Pinuccio sapeva che il suo progetto di una destra moderna e democratica inserita in un grande contenitore politico, la vasta area di centrodestra, aveva nei giovani, nel futuro del partito, l’ultimo e più difficile scoglio da superare. La sua proposta a Salerno, nel 1994, in occasione dell’ultima festa nazionale del Fronte della Gioventù, non fu subito apprezzata da ragazzi ancora legati a un’idea di destra romantica, estranea al sistema e ai compromessi. Col tempo, però, l’intuizione vinse: anche il mondo giovanile della destra italiana capì che per incidere bisognava governare, non limitarsi a protestare. Per un gioco del destino, proprio quei giovani che temevano di perdere l’identità hanno poi realizzato il suo progetto di una destra legittimata e protagonista. Oggi molti di loro sono ministri e parlamentari. Aveva visto il futuro in anticipo. Oggi il suo sogno, quello di vedere la destra al governo dell’Italia, grazie a Giorgia Meloni, è finalmente realtà”.

Lei definisce Azione Giovani una «palestra del potere». Qual era il suo metodo di formazione?

“Il metodo è stato la continuità della comunità. Per trent’anni si è portato avanti un lavoro costante di formazione politica e culturale. Un tempo si diceva che quella generazione non avrebbe mai guidato il Paese; oggi molti di quei giovani sono ai vertici delle istituzioni. È stata una scuola di militanza, di amicizia e di crescita umana, unita da un ideale superiore. L’eredità di questo percorso sta nell’aver trasformato un movimento nato all’opposizione in una vera “scuola di governo”. La parabola storica di Azione Giovani dimostra in modo inequivocabile come i movimenti giovanili, quando non sono ridotti a semplici portatori di bandiere o a figuranti da campagna elettorale, ma valorizzati come autentiche palestre di formazione umana ed elaborazione culturale, siano capaci di determinare l’assetto politico di un intero Paese a distanza di tre decenni.

Quando ha conosciuto Giorgia Meloni e quali qualità ne lasciavano intuire il futuro?

“A Rieti nel 1996 eravamo i delegati più giovani, entrambi del gennaio ’77, pochi giorni di differenza. Fui tra i sostenitori più convinti della sua candidatura a Presidente nazionale di Azione Giovani, in vista del II congresso nazionale di Viterbo nel 2004 ed entrai nel suo esecutivo nazionale. Le sono grato per quella stagione e per la fiducia. Giorgia volle rafforzare l’autonomia del movimento giovanile rispetto al partito, puntando sul merito. Aveva un carisma fuori dal comune, lucidità politica e una rara capacità di fare sintesi. Subito dopo aver vinto a Viterbo disse a Carlo Fidanza: “Ci siamo divisi, ma non dimentichiamoci mai che apparteniamo tutti alla stessa storia”. La sua vera forza è stata rimanere fedele a sé stessa. Quei ragazzi di ieri sono gli uomini che oggi governano la Nazione nell’interesse degli italiani”.