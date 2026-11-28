Legge di bilancio 2027 e Quadro pluriennale Ue 2028-2034 sono il doppio fronte economico su cui si sta muovendo in queste ore Giorgia Meloni. Condito dalle tensioni estere legate al blitz di Kiev sulle coste della Libia e da qualche passaggio da campagna elettorale che arriva inevitabilmente durante l’intervento serale della premier alla’assemblea programmatica di Noi Moderati di Maurizio Lupi.

Manovra e pensioni

La giornata di Meloni si apre con un video sui social dedicato alla legge di bilancio in discussione alla Camera. «Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all’accusa secondo cui il governo taglierebbe le pensioni», dice la premier che ormai da qualche settimana pubblica brevi video per spiegare le misure della manovra. E se il primo - lo scorso 11 novembre - era dedicato all’abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW, con quello di ieri Meloni ha voluto ribattere alle critiche arrivate dall’opposizione sulla presunta nuova sforbiciata all’indicizzazione delle pensioni. «Con questo governo - dice - nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell’inflazione». «Anche quest’anno - aggiunge Meloni - dal 1 gennaio ’27 tutte le pensioni aumenteranno: chi prende fino a circa 2.450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100%, poi man mano che l’importo della pensione sale la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai». La premier fa qualche esempio: una pensione da 1.200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una di 2.000 euro di 64, una di 3.000 euro di quasi 82. E, aggiunge, anche una pensione di 5.000 euro «avrà un aumento» che sarà però «inferiore» perché «chi ha meno va protetto di più».

Manovra e Comuni

Sempre parlando della legge di bilancio, in un messaggio all’assemblea dell’Anci Meloni rassicura poi i Comuni sul fatto che «non sono previsti tagli agli enti locali» e, anzi, l’obiettivo è quello di assicurare alle amministrazioni comunali «ulteriori risorse e strumenti».

Bilancio Ue

Ed è anche con un occhio a Regioni e Comuni che al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles la premier ha deciso di mettersi alla testa - insieme al presidente della Romania Nicuor Dan - del gruppo di 17 Paesi che si battono contro la «progressiva riduzione delle risorse» chiesta dai sette cosiddetti Frugali (guidati dalla Germania) durante il negoziato sul Quadro pluriennale Ue 2028-2034. Sul tavolo, infatti, ci sono anche circa 43 miliardi di fondi di coesione (a tanto ammonta la quota italiana per il settennato 2021-2027) dedicati alle aree meno sviluppate del Paese. E anche di questo parleranno Meloni e Friedrich Merz lunedì prossimo alle 12, quando il cancelliere tedesco sarà ricevuto a Palazzo Chigi. «L’Italia - dice la premier davanti all’assemblea di Noi Moderati - non firmerà un bilancio in forza del quale dovrebbe dare contributi maggiori per ricevere di meno. Quindi si sappia che non ci sono scadenze, ci sono condizioni e la prima condizione è che l’accordo deve essere un accordo giusto». Insomma, secondo la premier non è affatto scontato che al Consiglio Ue in programma il 17 e 18 dicembre si riesca davvero a trovare un’intesa.