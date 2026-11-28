Una cedolare secca quasi azzerata per chi affitta ai giovani e dimezzata per gli altri nuovi contratti a canone concordato. È la strategia del governo Meloni per contrastare il caro affitti e dare una risposta all’emergenza abitativa. Il ragionamento della premier parte da una contraddizione: da una parte i giovani che faticano a trovare un’abitazione a prezzi accessibili, dall’altra milioni di immobili che restano sfitti. Da qui la scelta dell’esecutivo di intervenire sulla tassazione, incentivando i proprietari a immettere le proprie abitazioni sul mercato a prezzi più contenuti. Nel dettaglio, la manovra prevede una riduzione della cedolare secca all’1% per chi stipulerà nel 2027 un nuovo contratto a canone concordato con un inquilino under 36. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato, invece, l’aliquota passerà dal 10 al 5%. Allora Meloni porta anche un esempio concreto, un proprietario che affitta un appartamento a 800 euro al mese, con una cedolare secca al 21%, incassa poco più di 7.500 euro netti l’anno. Con la nuova misura, affittando lo stesso immobile a un giovane per 650 euro al mese, ne incasserebbe oltre 7.700. Un risparmio di 150 euro al mese per l’inquilino a fronte di un maggiore guadagno per il proprietario. Non manca poi il passaggio politico sulle occupazioni abusive. Insomma, sì alla risoluzione dell’emergenza abitativa attraverso gli incentivi fiscali, ma senza mettere in discussione il diritto alla proprietà privata.