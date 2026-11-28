Il 16 febbraio 2022, in vista di una visita del ministro degli Esteri a Mosca, l’ambasciata italiana trasmise a Roma un rapporto firmato dal generale di divisione Roberto Vannacci, allora addetto per la Difesa. Al confine con l’Ucraina, secondo le stime citate nel documento, la Russia aveva ammassato tra i 150 mila e i 170 mila militari. Come leggere quel dispiegamento? “Vi è tuttavia il consolidato parere che le varie attività militari condotte dalla Russia ai confini con l’Ucraina abbiano il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto”. Otto giorni dopo, il 24 febbraio, Vladimir Putin diede il via all’invasione su larga scala.

A pubblicare su X le tre pagine del dispaccio è stato il giornalista Marco Setaccioli, che riferisce di averlo ottenuto dal ministero degli Esteri. È il documento numero 270 dell’ambasciata a Mosca. Il passaggio sulla pressione negoziale figura nelle conclusioni. Subito dopo, il generale distingue il “consolidato parere” appena riferito dalla propria valutazione. Un eventuale intervento diretto russo avrebbe avuto, “a parere dello scrivente”, una “connotazione assolutamente e preponderatamente asimmetrica ed ibrida”. L’obiettivo ipotizzato era logorare la resistenza della popolazione e minare la leadership politica di Kiev, rendendo difficile perfino individuare il responsabile delle azioni.

“Vi è [...] il consolidato parere che le varie attività militari condotte dalla Russia ai confini con l'Ucraina abbiano il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto”.



Sono riuscito ad ottenere dal Ministero degli Esteri il report inviato a Roma dall’allora… pic.twitter.com/NY8oFkGhx3 — Marco Setaccioli (@marsetac) November 27, 2026

A orientare il giudizio di Vannacci era anche il precedente del 2021. Le esercitazioni nelle regioni di Volgograd, Rostov e Voronezh rientravano, scriveva, in un “piano addestrativo consolidato”. Già l’anno prima la stampa internazionale aveva prospettato un attacco e il numero dei gruppi tattici vicino alla frontiera, osservava il generale, non si discostava significativamente da quello rilevato alla fine di marzo 2021. Alcuni reparti, inoltre, si trovavano ancora a 200-400 chilometri dal confine. Per spostarli sarebbero occorsi “tempi comunque non risibili”.

Il rapporto prendeva in esame anche l’uso della forza. Vannacci considerava possibile un’operazione per “stabilire la continuità territoriale tra la Russia e la Crimea”, accompagnata da azioni a nord e a est per impedire a Kiev di mandare rinforzi a sud. A un intervento circoscritto, che a suo giudizio avrebbe goduto dell’appoggio di almeno una parte della popolazione locale, attribuiva “un’indubbia probabilità di successo”. Ben diverso il giudizio sulla conquista dell’intera Ucraina orientale fino al Dniepr, definita “un’ipotesi poco probabile e di dubbio successo militare”. Quanto alla resistenza ucraina, la previsione di un ricorso alla guerriglia riguardava i reparti pesanti che fossero rimasti isolati, senza munizioni né carburante.

È sulla lettura dei preparativi russi che si concentra la contestazione di Setaccioli. Il giornalista richiama gli allarmi sugli ospedali da campo e sull’afflusso di sacche di sangue, elementi assenti dal dispaccio, e contesta al generale di non aver considerato un’invasione da più direttrici. Nel rapporto il fronte settentrionale compariva, ma con un compito preciso e limitato: tenere impegnate le forze ucraine mentre Mosca agiva a sud. Setaccioli si spinge a sollevare dubbi sulle ragioni dell’errore, pur riconoscendo di non avere elementi per dimostrare un secondo fine. Il dato che emerge dalle carte è già piuttosto netto. Alla vigilia della visita ministeriale, da Mosca arrivò a Roma un rapporto che contemplava la possibilità di un attacco e che - al momento di spiegare a cosa servissero tutti quegli uomini - accreditava ancora la tesi della pressione diplomatica. Un abbaglio clamoroso.