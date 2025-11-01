L'America: "Test atomici solo per deterrenza". Mosca: "Mai interrotti"

Il pericolo di una possibile escalation nucleare sta accompagnando un giorno sì e uno no le varie fasi del conflitto in Ucraina. Dopo che Mosca è tornata a minacciare l'Occidente con ripetuti test di missili e droni a portata atomica si è riacceso il dibattito globale. "I test nucleari non si sono mai fermati in nessun Paese, sono sempre stati condotti su modelli matematici con sistemi computerizzati", ha detto il segretario del Consiglio di Sicurezza russo ed ex ministro della Difesa Serghei Shoigu. "I test si sono svolti nell'ambito dell'uso della tecnica di calcolo, non sono stati effettuati test fisici, sono stati realizzati modelli matematici", ha detto, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di volere riprendere i test nucleari. Decisione che è stata spiegata dal segretario della Guerra Pete Hegseth. "I test sulle armi nucleari rendono un conflitto nucleare meno probabile, è una decisione responsabile", ha detto il capo del Pentagono. "Abbiamo bisogno di una deterrenza nucleare credibile. Questa è la base della nostra capacità di dissuasione, e quindi comprendere e riprendere i test è un modo piuttosto responsabile, anzi molto responsabile, per farlo", ha ribadito.

Intanto, secondo quanto riportato Reuters, dal mese di agosto la Russia ha utilizzato sull'Ucraina per 23 volte il missile da crociera 9M729, detto in codice Nato SSC-8, il cui sviluppo segreto spinse gli Stati Uniti ad abbandonare il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio nel 2019.

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha confermato l'uso del razzo che per Washington viola il trattato in quanto può volare ben oltre il limite di 500 km dichiarati. Un ulteriore fronte di tensione in un momento già difficilissimo.