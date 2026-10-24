L’appello di Carc e anarchici: “Si moltiplichino le insurrezioni”

Arrivano gli Antifa in Europa. Circa 50 cellule radicali della galassia, inserite in una rete più ampia composta da quasi 300 gruppi, si stanno mobilitando affinché le manifestazioni previste questo fine settimana in Francia degenerino nel caos e nella violenza.

Gli Antifa stanno collaborando con una vasta rete di organizzazioni comuniste, socialiste, dell’estrema sinistra e anti-israeliane per mobilitarsi su due fronti durante il fine settimana: un “villaggio antifascista” contro il Rassemblement National di Marine Le Pen, nella città di Orléans, e una serie di proteste nazionali denominate Acte II, con l’obiettivo di replicare le violente rivolte della settimana precedente.

Sono state mappati 287 gruppi nell’ecosistema delle proteste francesi, tra cui 50 organizzazioni esplicitamente Antifa, 27 organizzazioni dichiaratamente comuniste, socialiste, trotskiste o della sinistra rivoluzionaria, 24 sindacati e una coalizione in espansione composta da organizzazioni dell’estrema sinistra anti-israeliana, associazioni per i diritti dei migranti, ambientaliste, femministe, transgender e altre realtà attiviste.

Le manifestazioni, che hanno come scusa il tema l’istruzione dei giovani, comprendono però solo 27 organizzazioni studentesche e giovanili. Il punto sta nella portata della loro organizzazione: il coordinamento si inserisce in una più ampia campagna transnazionale di disordini organizzata da gruppi comunisti, socialisti e di sinistra in Grecia, Italia, Spagna, India e altri Paesi. Sono organizzazioni appartenenti a quella che è stata soprannominata «Chaos Inc.», la multinazionale del caos.

Gli attivisti, che si organizzano apertamente sotto il nome Antifa, utilizzando striscioni antifascisti e bandiere con gli emblemi delle rispettive sezioni locali. Proprio la galassia che lo scorso novembre era finita nel mirino del Dipartimento di Stato americano che ha designato quattro gruppi europei collegati ad Antifa come organizzazioni terroristiche straniere e soggetti terroristici globali appositamente designati. Tra questi c’è il Fronte Rivoluzionario Internazionale / Federazione Anarchica Informale attiva in Italia, oltre ad Antifa Ost in Germania), Armed Proletarian Justice e Revolutionary Class Self Defense in Grecia.