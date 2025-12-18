L'avviso di Fitch che fa tremare le banche Ue

1. Cosa si intende per asset russi congelati? E come i leader europei intenderebbero usarli?

Gli asset russi congelati valgono circa 210 miliardi di euro in riserve della Banca Centrale Russa oltre ad attività finanziarie del Cremlino detenute in Europa. Oggi i leader europei dovranno decidere se impiegare questi beni per fornire all'Ucraina un prestito per finanziare la sua difesa e mantenere a galla l'economia.

2. Se gli asset russi venissero impiegati in questo modo, quali problemi legali si rischiano?

Mentre i funzionari europei sono convinti che il piano sarebbe giuridicamente valido, Mosca si è fortemente opposta all'iniziativa. Lunedì scorso ha anticipato che intenterà una causa per ottenere un risarcimento di quasi 200 miliardi nei confronti di Euroclear Bank, il fondo belga che detiene la maggior parte degli asset congelati. Va segnalato che Euroclear si è opposta all'iniziativa dell'Unione, minacciando a sua volta di ricorrere a vie legali se dovesse forzare l'accordo.

3. Oltre le problematiche legali, che effetto economico potrebbe avere questa decisione, visto che l'agenzia Fitch ha minacciato di rivedere il rating di Euroclear?

Fitch ieri ha spiegato che utilizzare gli asset russi congelati come prestito di riparazione a favore dell'Ucraina, potrebbe ingenerare pesanti rischi sul fronte della liquidità (provocati dalle azioni legali) delle attività gestite da Euroclear Bank. Ha così avviato una procedura di potenziale revisione del rating del fondo a Watch Negative (attualmente Euroclear vanta un rating AA). È evidente che qualora ciò avvenisse, l'intera Europa verrebbe in un certo senso messa sotto osservazione con gravi conseguenze sul mercato per tutte le banche europee che detengono beni russi congelati.

Non a caso Italia, Bulgaria e Francia si sono schierate a fianco del fondo con una dichiarazione che esorta Bruxelles a esplorare "soluzioni alternative" con "parametri prevedibili" e "rischi significativamente minori".