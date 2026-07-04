La Lega: "Basta risarcire i criminali"

"Basta risarcimenti per ladri e rapinatori", il messaggio è eloquente. La Lega ha presentato un disegno di legge al Senato per "far sì che chi commette un furto, una rapina o la violazione di domicilio non possa chiedere il risarcimento per eventuali danni subiti dopo aver commesso quel reato". Una legge necessaria per la Lega, che va a completare quella sulla legittima difesa fatta nel 2019. Allora il governo era quello giallo-verde. Per molti è "sacrosanta". Sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di Matteo Salvini, con l'annuncio dell'avvio dell'iter in Senato, i commenti sono unanimi. Gilda scrive "che diventi legge prima possibile"; Bruna incita l'esecutivo "sbrigatevi finché siete al governo" e Claudio esclama: "Era ora!".

Più garanzie verso le vittime di furti e rapine, spesso costretti dal giudice ad indennizzare il malvivente. Un disegno di legge che rientra nel piano della Lega da qui al 2027: più sicurezza. Non solo nelle stazioni, nelle città, ma anche attraverso il completamento e miglioramento di alcune leggi. "Lega, dalle parole ai fatti", è il commento di Matteo Salvini. Il provvedimento intanto è stato incardinato al Senato, ma presto arriverà anche alla Camera ne è sicuro il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia. "Noi della Lega vogliamo essere in prima linea, la riforma sulla legittima difesa del 2019 l'abbiamo fatta noi. Questa proposta rappresenta il giusto ampliamento di quel lavoro" afferma soddisfatto. "Chi agisce per difendersi in una situazione di grave turbamento, determinata dal comportamento del criminale che entra in casa o nel negozio, non risponde più penalmente. Sul piano civile, però, è previsto un indennizzo. In pratica, nell'eccesso colposo il cittadino che si difende non risponde penalmente, ma il giudice può comunque riconoscere un indennizzo alla persona colpita. Con questa proposta vogliamo eliminare anche l'indennizzo", ci spiega il senatore Ostellari. "In sostanza, chi sceglie di commettere un delitto ed entra, ad esempio, in casa di qualcuno, non deve avere diritto neppure a un euro". Una tutela per tutte le vittime che, scagionate da un punto di vista penale, a volte erano costrette ad aprire il portafoglio. "Noi diciamo anche un'altra cosa: se un soggetto decide di commettere una rapina ai tuoi danni, deve assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni. Vogliamo aprire una discussione seria su un principio molto semplice: quando noi cittadini siamo vittime di un comportamento delittuoso, dobbiamo essere tutelati anche dal punto di vista civilistico". Ed è proprio per questo che la Lega ha deciso di presentare questo disegno di legge, per completare un percorso già avviato anni fa. "La riforma sulla legittima difesa ha funzionato. - ci dice Ostellari - Ci sono stati numerosi casi che lo dimostrano. Rimane però questo aspetto del risarcimento o dell'indennizzo, che è certamente un tema delicato e molto giuridico, ma che la politica deve affrontare con serenità.

È vero che il risarcimento del danno per fatto illecito è un istituto storico del nostro ordinamento, ma è altrettanto vero che occorre tutelare i cittadini anche sotto questo profilo. Naturalmente questa è la proposta della Lega, ma non diciamo che debba essere necessariamente questa la soluzione definitiva. Diciamo che vogliamo risolvere questo problema", conclude Ostellari.