Leone fugge da un circo a Ladispoli

Leone fugge dal Circo Orfei: pomeriggio di panico a Ladispoli. L'allarme dopo le 16 quando qualche abitante, superata l'iniziale paura, ha preso a filmare il grosso felide mentre si aggirava fra le auto in sosta in via Benevento. «Non uscite di casa», ha ordinato il sindaco della cittadina litoranea fra la capitale e Civitavecchia. Decine le telefonate al 112 mentre vigili del fuoco, polizia e carabinieri, con la Protezione Civile, si sono messi alla ricerca dell'animale, un esemplare «adulto ma mansueto», avrebbero assicurato gli addestratori. La cattura, dopo alcune ore surreali, è avvenuta in serata. Il leone è stato addormentato e messo in sicurezza e sta bene. Si attende ora di conoscerne il destino.

Prima della cattura il leone, dopo aver attraversato le strade del paese in prossimità della via Aurelia, era entrato in un fondo agricolo in zona Cerreto. A scorgerlo con i visori a infrarossi gli agenti di polizia da un elicottero decollato da Pratica di Mare e che ha sorvolato l'area fino a tarda sera. È stato istituito un centro logistico di comando e mobilitati veterinari della Asl armati di fucili con pallottole anestetiche, sperando di trovarlo e, da distanza ravvicinata, renderlo innocuo. Con il buio i vigili del fuoco hanno illuminato la zona con i fari alogeni. Chiusa al traffico la statale Aurelia in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 38 al 42 per facilitare le ricerche e impedire incidenti in un tratto di strada a dir poco trafficato.

«Camminava per strada fra le macchine parcheggiate - racconta un abitante di via Latina - quando l'ho visto non credevo ai miei occhi. Superato lo spavento iniziale ho tirato fuori il cellulare e l'ho fotografo. Poi ho fatto un video e l'ho postato in rete». Dal sito Welcome to Favelas le prime, inquietanti, immagini del bestione, alto quanto un Suv, che si aggira, spavaldo, nel centro abitato. Insomma, terrore allo stato puro per gli oltre 40mila abitanti della cittadina balneare, densamente popolata anche in inverno. E sul caso scoppiano, immediate, le polemiche. «Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate arrivare a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo?, la risposta è che io non ho autorizzato nulla - spiega Grando -. Non spetta a me farlo. Purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente». «Auspichiamo - affermano gli animalisti dell'Oipa - una legge che vieti i circhi con gli animali nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi». L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente si era augurata una cattura non violenta del felino «e che venga portato in un centro veterinario per essere curato».