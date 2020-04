L'attacco choc di Lerner alla Regione Lombardia: "Schizofrenia al governo"

Un attacco choc, l'ennesimo. Gad Lerner torna a insultare i vertici della Lombardia, il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che in queste settimane sono in prima linea a contrastare l'epidemia da coronavirus.

A scatenare l'invettiva di Lerner è stata la richiesta rivolta dai rappresentanti della Regione al governo centrale per riprendere le attività dal 4 maggio. Sul suo profilo Twitter il giornalista ha così sferrato l'ennesimo attacco a testa bassa: “ Sbaglio o son gli stessi che tre giorni fa attribuivano la persistenza del contagio a #Milano al fatto che c'è ancora troppa gente in giro? - si è chiesto - Ora propongono riapertura attività produttive il 4 maggio in #Lombardia... Come possiamo fidarci? Fa paura questa schizofrenia al governo ”.

Questa mattina è arrivato un duro sfogo di Gallera. Su Facebook l'assessore si è detto sorpreso e disgustato in quanto si stanno verificando " molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico ".

Riapertura in Lombardia

Come detto, ieri la Regione ha lanciato il piano per tornare alla normalità dal 4 maggio centrato sulle quattro D: Distanza, Dispositivi, Diagnosi, Digitalizzazione. Inoltre, è prevista una riapertura con orari scaglionati di uffici e aziende per finire con scuole e università.

Il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, ha evidenziato il suo disappunto definendo “ un errore ” la richiesta della Regione. “ Da sempre Fontana ha sostenuto una linea rigorosa e fortemente restrittiva - ha precisato l’esponente grillino - e invece oggi, sorprendentemente, decide - non si comprende sulla base di quali dati - di aprire ”. Poi aveva aggiunto che non si può strumentalizzare un tema così importante come quello della ripresa delle attività. “ Parliamo di una regione, la mia - ha proseguito Buffagni - che ha pagato uno dei prezzi più alti al mondo per numero di vittime, sofferenze e sacrifici ”. Il viceministro ha detto che bisognerebbe parlare delle quattro C: calma, coerenza, coscienza e criterio.