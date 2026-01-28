L'intramontabile stile animalier di Roger Vivier raccontato in un libro e in undici borse gioiello

È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un'anima di specie diversa da quella degli animali. Lo sa bene lo stilista Gherardo Felloni che per Roger Vivier ha disegnato una collezione di borse gioiello per la primavera/estate 2026 presentata ieri a Parigi. Leopardo, zebra e giraffa sono solo alcuni dei motivi animalier esplorati da Felloni. La collezione riunisce archivi, savoir-faire e creazione contemporanea in un unico momento culturale. Atelier Animalier è un viaggio nei motivi ispirati al mondo animale, codice storico della maison e soprattutto della visione di monsieur Vivier che, dopo aver fondato la sua azienda nel 1937, a partire dagli anni '60 si appassionò ai motivi animalier rendendoli un suo tratto distintivo. Atelier Animalier indaga l'animalier come codice fondmentale della Maison: non un semplice ornamento, ma un vero linguaggio. Un linguaggio legato all'istinto, al movimento e alla sensualità. La collezione comprende 11 Borse gioiello, realizzate a mano in atelier a partire dal modello Efflorescence e proposte con ricami particolari, come lavorazioni con le piume, applicazioni in metallo, cristalli, pietre semipreziose e superfici dipinte a mano (per ogni modello sono necessarie almeno 60 o 70 ore di lavoro artigianale).

Presentate nello studio di Gherardo Felloni presso la Maison Vivier, la sede della casa di moda parigina recentemente inaugurata a Saint-Germain-des-Pres, le borse gioiello riprendono anche alcuni modelli di calzature create da monsieur Vivier, come le décolleté nei colori rosa e bianco disegnate nel 1964 (i colori sono ripresi nella borsa Zebre Bonbon con frange di paillettes e cristalli).

La borsetta Ecrin Argenté invece è decorata con un motivo zebrato che riprende le linee delle décolleté Virgule del 1980. In occasione della presentazione ieri è stata illustrata anche la monografia Roger Vivier: Heritage and Imagination, pubblicata da Rizzoli e curata da Elizabeth Semmelhack, direttrice del Bata Shoe Museum di Toronto.

Disponibile da ieri, il libro propone una lettura culturale della storia di Vivier, attingendo a materiali d'archivio come schizzi, prototipi, fotografie. Include anche contributi della brand ambassador Ines de la Fressange, di scrittori, artisti e attrici tra cui Catherine Deneuve, Isabella Rossellini e Cher.