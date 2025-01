Litigano per il cane che abbaia troppo forte. Accoltella la vicina

Ascolta ora 00:00 00:00

Non era la prima volta che litigavano a causa del cane, ma il giorno di Capodanno la discussione tra i due è degenerata al punto che un 72enne di Torino ha accoltellato la vicina, una donna di 63 anni, riducendola in gravi condizioni. In manette è finito Salvatore Diprima, secondo il racconto di alcuni testimoni non nuovo a sfuriate perché il cane della signora abbaiava troppo forte.

L'aggressione è avvenuta il pomeriggio del primo gennaio in mezzo alla strada, in corso Maroncelli, nel quartiere Mirafiori, alla periferia sud del capoluogo piemontese. Quando è stata aggredita la donna stava passeggiando con il suo cane in compagnia di un amico. I due si conoscevano, visto che vivono nella stessa zona, a pochi metri l'uno dall'altro. Altre volte avevano discusso perché il 72enne era infastidito dal rumore dell'animale. Sembra che in passato avesse già tirato fuori il coltello, ma finora non si era mai arrivati allo scontro fisico. Anche a Capodanno è stato l'abbaiare del cane a fare perdere la pazienza all'uomo, che dopo averlo sentito è sceso in strada imprecando contro la vicina per poi colpirla al collo e all'addome con una lama, probabilmente un coltello o un paio di forbici. La 63enne è crollata a terra, in una pozza di sangue, davanti all'amico e ad alcuni passanti. Subito dopo il vicino avrebbe cercato di scagliarsi anche contro il cane, prima di essere fermato dal conoscente della donna. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia di una volante di passaggio, mentre l'ambulanza trasportava la poveretta in ospedale. Dopo aver sentito il racconto di quanto accaduto, gli agenti hanno arrestato il 72enne.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: è ricoverata in terapia intensiva al Cto, dove i medici le hanno suturato le ferite, è intubata e in prognosi riservata, ma stabile.

Il pm torinese Alessandro Aghemo ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto dell'uomo, che si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio.