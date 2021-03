L'omaggio di Kate a Sarah. Sparita nel nulla e uccisa per mano di un poliziotto

Londra. Il Regno Unito è sotto choc per l'omicidio di Sarah Everard, la trentatreenne londinese, scomparsa misteriosamente la notte del 3 marzo, i cui resti sono stati ritrovati due giorni fa in un bosco del Kent. E più inquietante ancora è che del suo rapimento e della sua morte sia accusato un poliziotto che da ieri si trova in carcere in attesa del processo che avrà luogo il prossimo martedì. Ieri anche la Duchessa di Cambridge ha reso omaggio in forma privata a Sarah, mescolandosi alla folla che si era recata a Clapham Common per depositare dei fiori in memoria della giovane. La polizia, in un video via Twitter, ha dovuto invitare i cittadini a «non partecipare a veglie pubbliche» a causa del coronavirus. «Capisco lo choc e la rabbia - dice Cressida Dick, capo della Metropolitan Police - ma siamo nel bel mezzo di una pandemia e riunirsi sarebbe illegale e non sarebbe sicuro».

La giovane donna si era recata a far visita a un'amica nella zona di Clapham Junction la settimana scorsa e aveva lasciato l'abitazione della conoscente verso le 21 per far ritorno a casa, a Brixton. Mentre camminava aveva chiamato il fidanzato con il quale aveva avuto una conversazione di un quarto d'ora eppoi una videocamera l'aveva ripresa da sola alle 21.38. Dopodiché era svanita nel nulla. Le ricerche erano andate avanti per qualche giorno fino a che il suo corpo senza vita era stato ritrovato dentro un sacco mercoledì scorso.

Pochi per ora i dettagli dell'inchiesta in corso. Si sa che è già stata effettuata un'autopsia, ma la causa della morte non è stata rivelata, né si è capito come gli inquirenti siano arrivati all'arresto di Wayne Couzens e al fermo della moglie, sospettata di essere sua complice. Non si sa ancora se la coppia e la vittima si conoscessero e si ignora il movente dell'omicidio. Di quest'uomo di 48 anni, nato in Kent, si sa che è diventato poliziotto nel 2008. All'inizio operava nella polizia stradale del Kent dove è rimasto, insieme alla moglie Ucraina, sposata nel 2006, fino al 2015. Tutti i vicini lo hanno descritto come una brava persona, gentile e riservata. Nel 2018 la coppia si è trasferita a Londra dove Couzens è diventato membro della squadra d'élite di protezione diplomatica e parlamentare che ha base a Westminster. Una vita all'insegna della normalità e dell'anonimato, macchiata soltanto da una denuncia per atti osceni in luogo pubblico avvenuti nel febbraio 2008, in un McDonald's. Un episodio isolato senza conseguenze significative sulla carriera.

Il giorno in cui è scomparsa Sarah l'uomo aveva finito il suo turno all'ambasciata americana di Wandsworth ed era stato visto da solo proprio a Clapham intorno alle 21.30. Prima di arrestarlo gli agenti hanno perquisito il suo armadietto a Westminster, casa, giardino e automobile. Nel carcere di Wandsworth è stato trovato privo di conoscenza nella sua cella con ferite alla testa così gravi da richiedere un ricovero.