Londra, militare accusato di terrorismo fugge dal carcere sotto il naso delle guardie

È caccia all'uomo nel Regno Unito dopo l'evasione di un giovane militare di Sua Maestà, arrestato nei mesi scorsi per sospetta violazione della legge anti terrorismo britannica e ora scappato di prigione rocambolescamente, al culmine di un episodio piuttosto raro sull'isola. Il detenuto si chiama Daniel Abed Khalife, ha 21 anni, ed è riuscito a fuggire sotto il naso della guardie dal carcere di Wandsworth, alla periferia sud di Londra, come reso noto da Scotland Yard, impegnata in queste ore a cercare di riacciuffarlo. Khalife se la sarebbe filata nascondendosi all'ombra di un furgone che stava scaricando viveri, per poi aggrapparsi rannicchiato sotto il pianale quando il mezzo è ripartito.

La polizia si è mobilitata in forze per provare a catturarlo prima che si allontani. E ritiene che «probabilmente» l'acrobatico fuggitivo possa essere ancora all'interno della tentacolare area metropolitana londinese. Intanto ha diffuso una sua fotografia e dettagli sull'abbigliamento che indossava (una maglietta bianca, pantaloni a scacchi bianchi e rossi) nel momento in cui s'è dileguato. Ai cittadini è stato raccomandato di telefonare al numero di emergenza 999 in caso di sospetti avvistamenti e di evitare qualunque azione avventata. Khalife ha infatti un profilo pericoloso, in barba alla giovane età. Recluta dell'esercito, era stato incriminato lo scorso gennaio con l'accusa di aver raccolto informazioni sensibili sul personale delle forze armate a fini potenzialmente terroristici e di aver posizionato un finto ordigno nella base della Royal Air Force (Raf) a Stafford.