Il loro metodo: spargere veleno in modo seriale

Siamo colpevoli. Sembra ieri (anzi lo era: era una settimana fa) quando anziani giornalisti e giornaloni consideravano ancora "inchiesta" questa sorta di mitridatismo civile, queste dosi quotidiane di veleno somministrate per trent'anni sotto forma di sospetto, allusione, fango, scherno, mezza carta giudiziaria, mezzo verbale, mezzo retroscena, sino a farci credere di essere diventati immuni: ma non lo eravamo, eravamo solo assuefatti. È bastato che quella roba uscisse dal recinto italiano, ormai anestetizzato, e che finisse per un istante davanti alla normalità del mondo, davanti all'eroica e residua serietà della nostra massima istituzione: ed ecco che tutto è svaporato perché edificato sul niente, e noi, che era niente, ce l'eravamo scordati un giorno alla volta, un istante ed ecco, siamo tornati quei bambini che se n'erano accorti subito, che quella cosa era cacca, che puzzava, che era meglio non toccare, che uno scarabeo stercorario non è un mai buon indizio. Trent'anni e non sentirli: ora un qualsiasi caso Minetti rimette in vetrina e sotto riflettori internazionali un ecosistema escrementizio in cui la gogna vale più della verifica, l'odio finto-ironico più della critica, il pregiudizio più della prova. Il metodo Fatto Quotidiano è quello che in parte è di Report: la trasformazione della diffamazione in genere seriale, materiale d'accatto montato con tono inquisitorio e consegnato al peggior pubblico possibile a cavallo di militanze frustrate e populismi togati, di autentici instabili mentali, di grillismi che ci hanno fatto assuefare persino ai vaffanculo. Siamo colpevoli: di esserci adattati a scarabei e scarafaggi postatomici che non dimostrano, non provano, sporcano e basta, e ancora rovistano, marchiano, sbeffeggiano, chiamano tutto questo inchiesta, legalità e persino servizio pubblico.

Ma quale polpetta avvelenata servita al Fatto: il veleno sono loro, invece di chiudere il cerchio spostano il bersaglio, prima la Minetti, poi il Quirinale, poi la Procura. Il veleno sono loro, sono sempre falsi, anzi, "non corrispondono al vero". Mai. E basta.