Lucano vuole gemellare Riace con Gaza. Il governo stoppa tutto: "Lì c'è Hamas"

Gemellare Gaza con Riace. Questa l'ultima idea partorita dal sindaco (nonché europarlamentare) del comune calabrese Mimmo Lucano. Un'idea che si è scontrata con le esigenze diplomatiche del governo italiano che l'ha respinta, lasciandosi dietro una scia di polemiche che hanno caratterizzato il dibattito politico nei giorni a cavallo del Natale.

A infuocare la polemica ci pensa proprio il sindaco Lucano che ha reso pubblico il contenuto della risposta negativa inviatagli dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, forte anche di un parere altrettanto negativo avanzato dal Ministero degli Estri. Una lettera nella quale il ministro leghista spiega che un simile gemellaggio potrebbe "arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana" a causa del "legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas, sottoposta a sanzioni da parte dell'Unione europea".

L'idea di Lucano si era concretizzata nell'agosto scorso durante un collegamento video con il sindaco di Gaza city Yahya Sarraj. Al quale lo stesso Lucano esprimeva la solidarietà del suo paese per quello che in molti a sinistra considerano un vero genocidio perpetrato dalle forze di occupazione israeliana. Nella sua lettera Calderoli ricorda anche che "l'Italia sostiene senza ambiguità la necessità di escludere Hamas da qualsivoglia futuro politico e securitario nella Striscia".

"Rimango senza parole - commenta l'europarlamentare e sindaco di Riace -. Anche se il periodo storico che il mondo sta vivendo ci porta a trascorrere il Natale 2025 come uno dei più drammatici della storia dell'umanità, normalmente un sindaco, in questi giorni, si aspetta gli auguri dalle altre istituzioni. A Riace, invece, arriva una lettera con la quale il governo Meloni, per bocca del ministro leghista Calderoli, ci dice che non abbiamo il suo assenso al gemellaggio del mio Comune con la città di Gaza, per oltre due anni assediata da un vero e proprio genocidio messo in atto da Israele". Sulla questione è intervenuto anche il senatore di Avs Peppe De Cristofaro ricordando che il sindaco di Gaza è tra le quindici personalità palestinesi che hanno chiesto un sostegno al presidente Usa per il raggiungimento della pace. Lettera che gli osservatori internazionali hanno letto come presa di distanza da Hamas da parte dei politici moderati palestinesi.

De Cristofaro ha anche annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare e a proposito della lettera di Calderoli dice che si tratta di una "motivazione palesemente pretestuosa e politicamente gravissima, che conferma la totale subalternità del governo Meloni a Israele".