Lui, lei e gli altri sul carrozzone. Dalla parrucchiera complice al pr che promette rivelazioni. Un cast che sembra un film trash

Lui, lei, l'altro, l'altra. E tanti altri ancora per un cast che più da telenovela sembra da filmetto trash anni '70. Se il triangolo firmato Renato Zero descriveva una situazione sentimentale caotica, l'affair Totti-Blasi è un casino trash in cui manca solo l'Alvaro Vitali di turno che spia dal buco della serratura. Perché oltre a Francesco e Ilary ci sono altri personaggi che aggiungono pepe ma anche un velo di tristezza.

Mentre è noto il nuovo flirt dell'ex capitano della Roma ed è caccia all'uomo (o agli uomini) del mistero della showgirl, ecco irrompere la parrucchiera e il pr. Anzi, l'hair stylist che fa molto più figo. Fatto sta che Alessia Solidani è colei che si prende cura delle chiome delle vip di Roma e dintorni. E oltre a quello, di Ilary pare essere grande amica. Tanto che stando alle parole del Pupone giallorosso, avrebbe retto er moccolo a Ilary e all'uomo del mistero suo. Messaggini e appuntamenti da lei organizzati, lontano da occhi curiosi, non fosse che quei messaggini Totti gli ha beccati sul telefono di Ilary. Ah, la tecnologia. Fatto sta che la hair stylist che vanta diversi saloni nella capitale e che sfoggia sui social foto taglia e pettina con Michelle Hunziker, Sabrina Ferilli, Laura Chiatti, Federica Nargi e altre bellissime vippone, non si sa quanto sia affranta per essere stata tirata per il ciuffo. A Fanpage ha detto «Sono stata messa in mezzo pubblicamente da sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco». Ma intanto, volente o nolente, sai che pubblicità? Oltre 66mila followers su Instagram, un migliaio più di ieri, ma proprio sui social anche tanti messaggi di insulti dal banale «Perché ti sei messa in mezzo» fino a parole quasi irripetibili. Perché noi siamo fatti così, tifiamo e urliamo. O con lei o con lui (ci sarebbe anche l'opzione chissenefrega eh) dividendosi come e anche peggio che allo stadio. E con i social tutto viene esasperato tirando fuori la parte peggiore del vojeurismo militante.

Chi ha scelto, da tempo, da che parte stare è un altro protagonista, ahinoi, dell'affair, il pr Alex Nuccetelli, amico di vecchia data di Francesco e a suo dire il padrino della storia tra lui e Noemi. Sta cor capitano, manco a dirlo. Tanto che oggi sarà in tv ai Fatti vostri su Rai due. Il palestratissimo comunicatore promette scintille ai suoi quasi 14mila followers su Instagram: «La ruota gira sempre. È finito il tempo del perdono sta iniziando il tempo del giudizio. Vediamo chi sono i signori e chi sono le signore». Prontissime rivelazioni contro lei e a favore di lui, con tanto di messaggini e foto e chissà che altro che confermerebbe quanto raccontato da Totti sulla nascita della sua tanto paparazzata relazione.

Sotto a chi tocca, venghino siori e siore. Ce n'è per tutti. Il reality show con vista Cupolone è appena cominciato. Daje!