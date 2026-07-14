L'ultima Bastiglia di Macron. La sfilata delle forze armate e l'addio ai sogni di grandeur

Doppio appuntamento oggi per i francesi. A Dallas la multicolorata squadra dei Bleus scende in campo contro un'agguerrita Spagna in una semifinale al cardiopalma mentre in tutto l'Esagono si festeggia la festa della Repubblica. Per la decima e ultima volta Emmanuel Macron scenderà gli Champs-Élysées per presenziare alla storica sfilata. Con una importante novità: il presidente uscente non si limiterà a omaggiare le Forze Armate francesi ma benedirà laicamente il tanto da lui voluto "risveglio strategico dell'Europa". Insomma il suo "regalo" finale prima di lasciare tra dieci mesi l'Eliseo.

Per l'occasione, come ha annunciato su X il governatore militare di Parigi Loïc Mizon, marceranno "con i loro vessilli le delegazioni dei paesi alleati, principalmente provenienti dall'Unione Europea, e nel cielo sfrecceranno aerei militari stranieri". E poiché l'ospite d'onore è il presidente Volodymyr Zelensky in un primo momento Macron aveva pensato di far aprire la cerimonia a due jet ucraini ma, uditi i brontolii dei suoi generali, ha poi dovuto ripiegare sul tradizionale sorvolo della Patrouille de France, scortata però da due Mirage 2000 con a bordo degli stagisti ucraini. In più, a concludere la manifestazione è previsto un omaggio ai quattrocento anni della gloriosa Marine Nationale ma senza l'esecuzione della Marsigliese. Sarà l'Inno alla Gioia (sic) a salutare i marinai di Francia.

Sul palco d'onore, oltre all'immancabile Zelensky, ci sarà Ursula von der Leyen, l'assai ammaccato Keir Starmer con una trentina di capi di Stato assortiti e una folla di amici del presidente. Insomma una festa a "tonalità europea" e fortemente denazionalizzata, tutta proiettata verso la costruzione di una ipotetica difesa continentale a trazione francese, da anni il chiodo fisso di Macron. Peccato, come ricordano gli analisti, che la realtà sia un po' differente: nonostante gli sforzi di Parigi ad oggi il progetto di un esercito europeo rimane un guscio vuoto privo di una visione strategica, di una dottrina militare, di armamenti credibili.

Problemi che tuttavia non sembrano turbare il marito di madame Brigitte che oggi si gode la grande fête à Macron, illudendosi che tutto vada bene, anzi benissimo. E per evitare che qualche rompiscatole possa turbare il suo fastoso festino d'addio, quest'anno per accedere al perimetro dell'evento bisognava iscriversi per tempo su internet per ricevere uno speciale codice QR da esibire ai varchi dei controlli. Insomma, meno popolo possibile per salutare il presidente più impopolare della Quinta Repubblica.

C'è poi un altro problemuccio e non da poco. Come sopra ricordato, oltreoceano si gioca una partita storica e ogni pronostico è azzardato.

Ma se la Nazionale di calcio fallisse il suo obiettivo la serata si riempirebbe di mestizia e, molto probabilmente, dalle desolate banlieue una volta di più arriveranno le solite bande di casseurs pronte ad incendiare e saccheggiare negozi e ristoranti. Uno scenario già visto e assai temuto dalle Forze dell'Ordine che si preparano al peggio. Con tanti auguri ad Emmanuel Macron e signora.