"Ci dica se dentro o fuori”: scatta la resa dei conti su Conte

Il blitz del Movimento 5 Stelle sul dl Aiuti ha creato nuove tensioni all’interno della maggioranza. Conte continua a lanciare segnali a Draghi, invocando un cambio di passo per l’esecutivo. Ma il rischio è quello di tagliare il traguardo della crisi di governo. Protagonista della recente scissione pentastellata, Luigi Di Maio è tranchant: il teatrino della politica non serve a nulla.

Intervenuto a margine di un evento alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, Di Maio ha ribadito che l’Italia ha bisogno di stabilità e non ci può essere una forza politica che dice “forse giovedì mi astengo” . Nel mirino Giuseppi & friends: “Ci dicano se sono dentro o fuori, non si può agire da irresponsabili in un momento come questo”. “Non si può pensare di affrontare l'argomento della verifica di maggioranza giovedì come nulla fosse” , ha proseguito il titolare della Farnesina. Ma Di Maio ha riservato un pensiero anche a chi, tra i grillini, “non condivide la linea di fare cadere il governo” .

L’Italia deve portare a casa dei provvedimenti contro l’inflazione e per permettere alle famiglie di non perdere il potere d’acquisto, l’analisi del politico campano. L’ennesima fibrillazione del governo rischia di minare la tenuta del Paese, ha proseguito Di Maio: “Il Movimento 5 Stelle sta sostanzialmente mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il paese” . E’ grande la complicità tra Di Maio e Draghi, come testimoniato dalle parole del ministro degli Esteri: “Noi come Governo siamo impegnati al massimo su tre fronti: salari, precarietà e cuneo fiscale".