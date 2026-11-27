L’Albero del Dono è diventato in pochi giorni l’Albero della Discordia. La scelta del Comune di Milano e del sindaco Beppe Sala di chiamare così l’abete alto di 26 metri collocato a piazza Duomo, ha scontentato quasi tutti gli italiani, almeno quelli che online hanno scelto di commentare la nuova denominazione. Prima ancora dell’accessione, in programma per venerdì 4 dicembre, in rete e sui social media si è accesa una fortissima polarizzazione che fino a questa sera ha prodotto oltre 481 mila interazioni.

Un volume di fuoco digitale che non è solo è misurabile in termini quantitativi, ma anche qualitativi se ci soffermiamo a monitorare i commenti e le reazioni degli utenti: infatti, il sentiment – che come già scritto in altre occasioni è il risultato aggregato di migliaia di rezioni emotive e comportamentali che vengono rilasciate sulle piattaforme anche con una semplice emoji - risulta negativo per ben l’88,6%. Siamo quindi su soglie percentuali elevatissime di opposizione e di mancata condivisione, che molto probabilmente sono destinate anche a crescere con l’inasprirsi della polemica che non è ancora terminata e che troverà un nuovo focolaio proprio a ridosso della cerimonia di accensione. Il malcontento digitale, che per quanto intangibile sempre malcontento rimane, lo si può vedere anche dal censimento delle emoticon.

Infatti, subito dopo dell’albero di natale, troviamo tre emoji che sono più di un programma: i due punti esclamativi, utilizzata per indicare enfasi, urgenza o un’emozione molto intensa come sorpresa, entusiasmo o allarme, subito dopo troviamo l’uomo che si mette una mano sul viso e la donna che alza le spalle, utilizzate convenzionalmente dagli utenti per esprimere frustrazione, imbarazzo o incredulità e dubbio, incertezza, indifferenza o il non sapere o capire qualcosa. Insomma, tra il dato affatto lusinghiero del sentiment e la scelta prioritaria degli emoji bocciatura di una scelta, a dir poco improvvida, corre veloce da un feed all’altro.

Infine, per inserire nel mosaico digitale della avversione all’albero del dono è possibile censire anche gli hashtag più utilizzati dagli utenti per etichettare i post e i commenti. In questo caso, tra i dieci più ricorrenti troviamo #Sala, #PD, #Presepe, #slamici e #Islam, #Gesù e #Woke, per i quali diventa anche superfluo dare una motivazione e una precisa collocazione di senso.