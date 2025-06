Il matrimonio diventa un film horror: la sposa uccisa da una banda

Tragico agguato sabato notte in Francia, come in un film horror. Una banda di uomini armati e mascherati ha ucciso una sposa al suo ricevimento di nozze. Un'altra persona, nel corso dell'agguato criminale, è deceduta e altre tre persone sono rimaste ferite; incluso lo sposo e il loro figlio di tredici anni. Lo ha riferito il quotidiano Le Parisien. Il tutto è avvenuto nella località di Goult, nel dipartimento francese di Vaucluse, in Provenza. Gravi sposo e figlio dunque, morto anche un aggressore. Adesso la polizia starebbe seguendo la pista del narcotraffico.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, quattro uomini incappucciati sono arrivati alla fine della festa e hanno aperto il fuoco intorno alle 4,30 del mattino, nel momento in cui la sposa e lo sposo stavano lasciando il municipio in auto con il figlio. Gli aggressori sono arrivati a bordo di una Golf 8 e hanno iniziato a sparare all'impazzata. Sangue e momenti di terrore.

Nel tentativo di fuggire, lo sposo avrebbe fatto retromarcia con la sua auto e colpito uno degli assalitori. L'emittente tv France 3 ha riferito che lo sposo e il bambino sono rimasti gravemente feriti, mentre un parente della festa di nozze ha riportato ferite lievi. La polizia sta ancora cercando gli altri tre aggressori. I media locali hanno riferito che nessuna teoria sul movente è stata ancora esclusa, ma la polizia sta valutando se possa trattarsi di una resa dei conti legata al traffico di droga; lo sposo era noto alla polizia per accuse di associazione a delinquere e violazioni legate al narcotraffico, e l'ipotesi è quella di una resa dei conti.

Sul caso è intervenuta la gendarmeria di Marsiglia, che è all'opera per individuare e trovare i responsabili dell'agguato che sarebbero in fuga verso Parigi. Le forze dell'ordine francesi hanno parlato di circa una trentina di persone coinvolte nel caso, ovvero il numero di invitati a vario titolo che era ancora presente alla festa al momento dei tragici fatti.

Alla ricerca dei criminali sta partecipando un'unità di sessantacinque effettivi, tra cui anche un elicottero. La sezione locale del Gign (ovvero il gruppo nazionale di intervento della gendarmedia) e due squadre cinofile, oltre a un'unità giudiziaria di trenta investigatori, tra cui tre tecnici di identificazione criminale.