Mattarella va dal Milite Ignoto e scrive a Crosetto per il 4 novembre: “Serve rinnovamento contro i conflitti”

In occasione delle celebrazioni per la festa delle Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato presso l’Altare della Patria con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme ai due presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per deporre una corona d’alloro al monumento del Milite Ignoto. È stato suonato prima l’inno e poi il silenzio e le Frecce Tricolore hanno solcato i cieli di Roma in omaggio agli uomini che ogni anno difendono questo Paese, anche a costo della loro vita.

Il capo dello Stato ha anche inviato una lettera al ministro della Difesa, com’è tradizione il 4 novembre. “Nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della libera scelta del popolo italiano per la Repubblica, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate assume un significato particolare. Il giuramento di fedeltà delle Forze Armate alla Repubblica si nutre dei valori della sua Costituzione, patrimonio di principi custodito affinché il rapporto con le generazioni che si succedono nella vita del Paese sappia unire la memoria del passato alla speranza per il futuro della comunità, e le atrocità vissute nelle guerre mondiali non abbiano a ripetersi”, ha scritto il capo dello Stato.

Mattarella ha poi sottolineato come, in questo giorno, vada celebrato innanzitutto “il coronamento del sogno risorgimentale dell’Unità della nostra Patria, indipendente e libera, e il percorso che, con la lotta di Liberazione, ha saputo conquistare libertà e democrazia per il nostro popolo e un ruolo autorevole all’Italia, con la politica di pace e cooperazione internazionale perseguita dalla Repubblica”. Oggi, ha scritto ancora il presidente della Repubblica, “una fase storica di particolare complessità vede le Forze Armate proiettate a livello internazionale per assicurare, nell’ambito di iniziative della comunità internazionale, la pace ove viene compromessa e per presidiare, unitamente ai Paesi alleati, aree critiche per la sicurezza e la prosperità del nostro Paese. Il loro impegno, il loro quotidiano lavoro sono preziosi per contrastare ogni intento esterno rivolto contro la comunità alla quale apparteniamo e per affermare il rispetto del diritto internazionale”. E, soprattutto, ai conflitti tradizionali, “che continuano ad insanguinare ampie aree del mondo, inclusa l’Europa, si aggiungono la disinformazione diffusa, la competizione nello spazio, la dimensione cibernetica, l’uso pervasivo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi, domini in cui atti di aggressione risultano oggi in preoccupante e progressiva espansione”.

E questo, ha evidenziato Mattarella, “è uno scenario che richiede profonda capacità di rinnovamento, nell’integrare rapidamente le nuove tecnologie e nel garantire capacità concrete per le sfide future. Appare urgente, in questo senso, l’avvio di una difesa comune europea, complementare all’Alleanza Atlantica”. Per tale motivo, “in questa giornata, il deferente omaggio del popolo italiano va a quanti hanno sacrificato la vita per l’Italia, consegnandoci un’eredità di libertà e unità che celebriamo con rinnovata consapevolezza e, oggi, rivolgiamo il nostro pensiero con particolare intensità e cordoglio ai nostri militari che hanno perso la vita nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina”. In Italia, ha concluso, “un legame profondo, di fiducia e gratitudine, unisce Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza alla comunità nazionale, di cui sono parte integrante. Con questi sentimenti, rivolgo il più intenso augurio ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri, ai finanzieri, al personale civile della Difesa e alle loro famiglie. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica”.