Medici di famiglia, il progetto di Fi

Un nuovo medico di famiglia che lavori 38 ore alla settimana, tra ambulatorio, prevenzione e progetti di salute pubblica. Almeno il 45% delle ore destinato a cure primarie, telemedicina, vaccinazioni e assistenza domiciliare, per migliorare la qualificazione professionale e favorire l'integrazione nella rete del servizio sanitario nazionale.

Ieri alla Camera il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani (foto) ha presentato il progetto di legge degli azzurri che disegna una nuova figura del medico di medicina generale. «Rappresenta - ha detto - il primo elemento della necessaria riforma complessiva del sistema nazionale. L'obiettivo è garantire una copertura più equa e omogenea su tutto il territorio nazionale, assicurando ai cittadini una sanità più efficiente e accessibile». Accanto al vicepremier, erano presenti i capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri («Presenteremo la pdl anche a Palazzo Madama»), la presidente della Consulta nazionale Letizia Moratti e i firmatari Stefano Benigni, Ugo Cappellacci e Annarita Patriarca.

Per Cappellacci il nostro sistema è considerato un'eccellenza nel mondo ma negli ultimi tempi non è più stato all'altezza della sua fama. «I medici di famiglia sono stati lasciati senza strumenti adeguati e senza la necessaria integrazione nel sistema». Moratti ha ricordato il lavoro della Commissione che ha studiato la questione: «La progressiva diminuzione di fondi, parzialmente recuperata, ha creato dei problemi e ora è necessaria la modernizzazione della medicina di base, in linea con le richieste del Pnrr, anche per evitare il sovraffollamento dei pronti soccorsi».

Arriva subito l'applauso della Federazione nazionale degli Ordini

dei Medici: «Provvedimento importante, perché avvia un dibattito parlamentare sul servizio sanitario nazionale. In particolare, l'importanza del rapporto medico-paziente», dice il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.