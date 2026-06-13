Meloni smaschera Conte: "Fate politica sulle bugie"

Dalle accuse di sessismo alle polemiche sulle fake news. Lo scontro tra Giorgia Meloni e il Movimento Cinquestelle si arricchisce di un nuovo capitolo e al centro della bufera finisce un video diffuso dai pentastellati sui social. Nella clip che rilancia l'intervento di Giuseppe Conte alla Camera vengono inserite immagini della presidente del Consiglio apparentemente riprese mentre ascolta il leader M5S. Un dettaglio subito contestato dalla stessa Meloni, che fa notare come in quel momento non fosse nemmeno presente in Aula. Da qui l'accusa al Movimento di aver alterato la realtà attraverso un montaggio ingannevole e fuorviante.

"Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?", scrive la premier sui social. Un affondo accompagnato dall'accusa di un agire politico basato su un metodo non proprio edificante. "Lo chiarisco solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news".

L'episodio arriva in un clima già particolarmente teso tra maggioranza e opposizione. Tre giorni fa il deputato M5S Francesco Silvestri aveva provocato una bufera in Aula con un attacco giudicato sessista da molti parlamentari. Silvestri aveva accusato Meloni di non aver "raddrizzato la schiena" nei confronti dei leader internazionali e di avere "indossato delle ginocchiere per stare più comoda". Parole accolte dagli applausi dei colleghi pentastellati e contestate dai banchi della maggioranza.

Fratelli d'Italia ha reagito chiedendo l'intervento della Presidenza della Camera e l'apertura di un'istruttoria. Il capogruppo Galeazzo Bignami ha inviato una lettera al presidente Lorenzo Fontana per chiedere provvedimenti esemplari, rifiutando di derubricare l'episodio a semplice malinteso e criticando duramente il silenzio di Giuseppe Conte ed Elly Schlein, oltre che delle parlamentari del centrosinistra. La stessa Meloni aveva replicato in Aula alibi maniera decisa: "Quello che voi non riuscite ad accettare è che una donna è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere".

Sulla questione del video Conte evita di scusarsi, ammette il montaggio manipolato, ma accusa Meloni di "buttarla in caciara" e si chiede: "A quando un confronto serio?" Le immagini, sostiene Conte, sono state utilizzate esclusivamente per "contestualizzare" il suo intervento e far capire che le domande erano rivolte proprio alla presidente del Consiglio. "Cara presidente Meloni, non avrei mai immaginato che tra crollo del potere d'acquisto, Italia fanalino di coda sulla crescita, stazioni di carburante come gioiellerie, inchieste per corruzione e 13 miliardi bloccati sul Ponte, riuscisse a trovare il tempo per seguire i miei social e i miei post".

La vicenda si inserisce in una stagione segnata dalle polemiche sull'uso delle immagini e dell'intelligenza artificiale nella comunicazione politica.

Nelle scorse settimane aveva suscitato indignazione anche la diffusione on line di contenuti falsi e offensivi che ritraevano la presidente del Consiglio in pose sensuali generate artificialmente. Un episodio diverso per natura e gravità rispetto al caso del video pentastellato, ma che contribuisce ad alimentare il dibattito sui confini tra propaganda, manipolazione delle foto e informazione nell'era digitale.