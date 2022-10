Missili e caccia. Kim torna a sfidare Sud Corea e Usa

Altri due missili a corto raggio e altri 12 aerei militari della Nord Corea, otto caccia e 4 bombardieri, sono stati tutti schierati in formazione per manovre di tiro sulla linea di confine della zona demilitarizzata e si pensa abbiano condotto esercitazioni di fuoco. Kim Jong-un torna a farsi sentire e notare, a due giorni dal lancio del missile balistico intermedio - il primo dal 2017 - sul Mar del Giappone, missile che ha sorvolato il suolo giapponese. Si tratta di un altro segnale che il dittatore della Corea del Nord lancia nella regione, una contromossa alle recenti esercitazioni militari di Corea del Sud e Usa, secondo il Comando di stato maggiore congiunto di Seul che, a sua volta, ha replicato con una «risposta travolgente». Circa 30 caccia sudcoreani sono stati immediatamente schierati nell'area, per un'iniziativa «mai vista nell'ultimo anno», con l'obiettivo di seguire i jet nordcoreani.

La tensione continua pericolosamente a salire ma il leader nordcoreano ieri ha avuto la conferma del pieno sostegno di Cina e Russia nella seduta di mercoledì del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, convocata d'urgenza e conclusasi con un nulla di fatto. Gli Usa hanno accusato Pechino e Mosca di favorire e proteggere Kim da sanzioni più aspre. «La Corea del Nord ha goduto della protezione totale di due membri di questo Consiglio», ha tuonato l'ambasciatrice Usa, Linda Thomas-Greenfield. Secca la risposta cinese: il Consiglio «deve svolgere un ruolo costruttivo invece di affidarsi esclusivamente alla retorica o alle pressioni. I lanci sono legati alla serie di esercitazioni militari nella regione». Per la vice ambasciatrice russa Anna Evstigneeva, «l'introduzione di nuove sanzioni porta a un vicolo cieco e zero risultati».