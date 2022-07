"Noi, pilastro del centrodestra". Lupi lancia la campagna elettorale di Noi con l'Italia

Maurizio Lupi ha aperto ufficialmente la campagna elettorale di Noi con l'Italia da Napoli con la presentazione del simbolo del partito. Nella città partenopea, uno dei leader dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra ha fatto il punto della situazione e presentato l'agenda del suo partito, sottolineando come ogni compagine politica del centrodestra, seppur corra in coalizione, riesca a mantenere una propria identità e personalità. " Noi con l'Italia sarà presente nelle liste di centrodestra, Noi con l'Italia è il centrodestra responsabile, moderato, serio e concreto. Per far questo bisogna parlare di programmi. Per noi educazione, scuola e sanità sono le priorità. Medico scolastico, psicologo di base, più risorse per gli infermieri e basta numero chiuso ", ha evidenziato Maurizio lupi parlando alla platea che è accorsa per sentire cos'ha da proporre in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

Il leader di Noi con l'Italia ha aggiunto: " La nostra storia, la storia dei moderati, è la storia del centrodestra da 30 anni. Il centrodestra nasce come proposta moderata e si amplia e si allarga a tutti coloro che vogliono dare il loro contributo. Noi con L'Italia è questa proposta nel centrodestra per ridire noi ci siamo, chi pensa alla politica come serietà, come concretezza e come responsabilità c'è. Noi con L'Italia siamo qui e vogliamo essere questo pilastro del centrodestra ". La coalizione, per altro, come ha spiegato Lupi, si riunirà domani e per il leader di Noi con l'Italia sarà importante " uscire uniti e convinti rispetto alla proposta di governo. Poi ognuno nella differenza porta la sua parte ".