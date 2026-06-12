"Con noi, il record di energia da fonti rinnovabili"

Il governo rivendica i risultati ottenuti sul fronte della transizione energetica. Nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sostenuto che "con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili", indicando la crescita delle fonti verdi come uno degli elementi centrali della strategia energetica nazionale. La premier ha ribadito l'obiettivo di costruire un mix energetico basato su rinnovabili, biocarburanti e ritorno al nucleare, sottolineando che l'esecutivo "è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese". La rivendicazione arriva in una fase di effettiva crescita della produzione verde in Italia. Secondo i dati di Terna, nel 2024 le fonti rinnovabili hanno coperto oltre il 41% della domanda elettrica nazionale, il livello più elevato mai registrato nel Paese, grazie soprattutto all'espansione del fotovoltaico e al recupero della produzione idroelettrica dopo gli anni segnati dalla siccità. Meloni ha inoltre ricordato il via libera della Commissione europea a un nuovo regime di aiuti di Stato da 23 miliardi destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Secondo le stime di Bruxelles, il programma consentirà l'installazione di 37,15 gigawatt di nuova capacità produttiva da fonti pulite, pari a un incremento di circa il 48% rispetto all'attuale capacità rinnovabile installata in Italia.

Per il governo, il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello della strategia volta a

rafforzare la sicurezza energetica nazionale e ad accelerare il percorso di decarbonizzazione, in un quadro che continua però a includere anche lo sviluppo del nucleare di nuova generazione e il sostegno ai biocarburanti.